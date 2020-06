En af de mange kedelige konsekvenser ved coronakrisen er, at hundreder af tusinder af flyrejsende i disse dage og uger er røget ud i en opslidende kamp for at få penge tilbage for aflyste flybilletter.

De hårdt pressede flyselskaber er mildest talt ikke vilde med at skulle til lommerne, men nogle af dem er trods alt lidt bedre end andre til at overholde EU-lovgivningen på området.

Lovgivningen er faktisk meget klar og tydelig.

Har du fået annulleret din flybillet, har du ret til at få dine penge tilbage inden for syv dage, hvis du beder om det.

Men det kniber for mange selskaber at leve op til de regler.

Den britiske forbrugerorganisation Which? har sat fokus på de fire største selskaber fra de britiske øer og Irland.

Selskaber, som også er nogle af de største i Europa, og som hver dag flyver med mange tusinde danskere.

Det har de gjort ved at spørge kunder, der har fået annulleret en billet hos selskaberne siden midten af marts, hvordan det er gået med at få pengene tilbage.

Og det er ikke noget lovende billede, der tegner sig, hvis du sidder og forsøger at få dine penge tilbage.

Værst står det til hos Ryanair.

Her svarer 84 procent af de kunder, der har fået annulleret en billet, at de ikke har fået deres penge endnu. De resterende 16 procent har fået deres penge, men kun fem procent fik dem inden for en uge.

Heller ikke hos Easyjet er billedet voldsomt godt.

Her venter 63 procent af kunderne fortsat på at få deres penge, og kun 14 procent fik dem inden for en uge, som de havde ret til.

Bedre ser det ud, hvis du har købt flybilletter hos British Airways eller Jet2.

Her er det henholdsvis 23 procent og 19 procent, der fortsat venter på deres penge.