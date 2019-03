Der kommer mange smukke og toplækre boliger til salg hver dag. Køkkenet er helt rigtigt, placeringen er central, og selvfølgelig er der også en nævneværdig udsigt.

Det kan være nemt at falde i svime over disse boliger, men i nogle tilfælde ligger de i et prisleje, hvor det kan være svært at følge med. Og derfor kan det være nødvendigt at skære en tå og kappe en hæl for at nå i boligmål.

Mira Lie Nielsen, der er boligøkonom hos Nykredit, kommer her med nogle gode råd til, hvor du kan gå på kompromis for at få råd til det hele.

Målret boligsøgningen efter din økonomi

»Hvis man gerne vil købe et hus i Hellerup uden at have en stor friværdi med eller en meget høj løn - så kan man måske godt have brug for det realitetstjek, som man kan få ved at besøge banken tidligt i processen. På den måde bliver man klogere på, hvad man kan være nødt til at gå på kompromis med og målrette sin boligsøgning efter det - økonomien er jo det, der taler tydeligst for de fleste,« siger Mira Lie Nielsen til Boliga.

Kig efter billigere postnumre nær storbyerne

»Normalt vil jeg ikke sige, at man skal gå for meget på kompromis med stedet, hvor man skal bo, for det er ikke noget, du kan ændre. Beliggenheden kan være afgørende for at få hverdagen til at fungere med familien og arbejdet. Men hvis man for eksempel kigger på et hus omkring de store byer, så er priserne forholdsvis høje. Her kan det godt betale sig at kigge på nogle mindre dyre postnumre, hvor man for eksempel kan få et værelse ekstra og ikke sætter sig lige så dyrt,« siger Mira Lie Nielsen.

Gå på kompromis med ting, der kan laves om

»For nogen betyder eksempelvis et nyt køkken rigtig meget. Jeg tror allesammen, at vi har det sådan: Det skal gerne se pænt ud. Men det kan godt være en god ide at gå lidt på kompromis med nogle af de ting, der kan laves om. Det handler ikke kun om at finde det flotte hus, man skal også have råd til at købe det. Et hjem er noget, du køber for mange år, og hvis man laver nogle løbende renoveringer gennem årene, er det nok heller ikke så skidt igen,« siger Mira Lie Nielsen.

Tænk langsigtet

»Boligkøb skal gerne være på lang sigt. Hvis man skal være glad for at bo i et hus, så skal det fungere i det liv, man har, og i det liv, man forventer at få; eksempelvis i forhold til plads til børn, men også i forhold til finansieringen. Ofte kan banken hjælpe med at lave en plan for de næste fem eller ti år, især hvis du er ny boligejer,« siger Mira Lie Nielsen til Boliga.

Ved at købe bolig? Sådan forhandler du om prisen