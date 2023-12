Det koster penge at låne penge.

Men i en række avisannoncer fra elektronikkæden Humac har det ikke været klart angivet, hvad omkostningerne ved lån faktisk er. Og det koster nu butikskæden dyrt.

Den manglende klarhed i avisannoncerne har nemlig fået Forbrugerombudsmanden til at politianmelde elektronikkæden.

Det har ført til, at Humac nu skal betale 120.000 kroner i bøde for brud på markedsføringslovens § 18.

Det skriver Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse.

Sagen startede i 2020, hvor Humac indrykkede fire avisannoncer med tilbud om finansiering af computere.

Men Forbrugerombudsmanden vurderede, oplysningerne i de fire avisannoncer var trykt for småt.

Udover de små bogstaver var låneomkostningerne sammenblandet med andre vilkår for tilbuddet.

Låneomkostninger dækker blandt andet over oplysninger om, hvor meget det samlede lån kommer til at koste.

»Det koster penge at låne penge, og det skal stå helt klart for forbrugerne, når de ser en annonce for et attraktivt produkt med et finansieringstilbud. Derfor skal alle omkostninger ved et lån fremstå klart og fremtrædende i markedsføringen. Der må ikke være risiko for, at forbrugere, som læser annoncerne, helt overser udgifterne til finansieringen,« siger fungerende forbrugerombudsmand, Andreas Weidemann i pressemeddelsen.

Det fremgår af pressemeddelelsen, at Humac har erkendt overtrædelsen og accepteret at betale en bøde på 120.000 kroner.

Elektronikkæden Humac er kendt for at sælge Apple-produkter og kalder sig Danmarks førende Apple-eksperter.