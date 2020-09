For 58-årige Hanne Christensen fra Kalundborg bliver det langt om længe muligt at få ny bruser og håndvask ude på badeværelset, når hun i starten af oktober har klikket 'ja tak' til at få sine indefrosne feriepenge udbetalt.

Siden et bredt flertal i folketinget i juni blev enige om at udbetale tre ugers indefrosne feriepenge til oktober, har Hanne vidst præcist, hvad de skal bruges på.

»Jeg glæder mig, til vi får de penge. Hvis ikke vi fik de penge, havde vi ikke råd til at få udført de opgaver på badeværelset, så det ser vi frem til,« siger Hanne Christensen.

Noget tyder på, at hun ikke er den eneste.

Hanne Christensen ved præcist, hvad hendes feriepenge skal bruges på Vis mere Hanne Christensen ved præcist, hvad hendes feriepenge skal bruges på

I starten af august viste en måling, som Kantar Gallup foretog for Berlingske, at 75 procent af danskerne vil takke ja til at få udbetalt deres feriepenge.

Nu viser en spritny måling, som YouGov har foretaget for for Business Danmark, at 80 procent vil sige ja tak.

En pengeregn på danskernes konti er nu meget tæt på at blive til virkelighed.

»Og jeg tror også, at det er flere end 8 ud af 10, som i sidste ende vil vælge at få pengene udbetalt,« vurderer Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom ved Nordea:

Ved du allerede nu, hvad du vil bruge dine indefrosne feriepenge til?

»Jo tættere vi kommer på den dag, hvor man kan vælge at få dem udbetalt, jo mere konkret bliver det. Når pengene er lige for næsen af folk, så vil mange sige: 'Så lad mig da få dem'.«

Pengene udbetales i et forsøg på at få danskerne til at købe ind og sætte gang i dansk økonomi.

Derfor mener Ann Lehmann Erichsen, at en procentsats på 80, der gerne vil have pengene udbetalt, er højt – og at det kan komme til at betyde, at der kommer endnu flere penge ind på vores konti på sigt.

»Da vi skulle have udbetalt SP-pengene i 2009, endte vi med at se mellem 80 og 90 procent af danskerne sige ja til de penge, og det havde en ret god effekt. I sidste ende blev resten af de SP-penge tvangsudbetalt,« siger Ann Lehmann Erichsen:

»Hvis vi ender med, at mellem 80 og 90 procent af danskerne siger ja til at få deres feriepenge i denne omgang, så tror jeg ikke, det er utænkeligt, at vi kan komme til at se, at de to sidste uger også bliver tvangsudbetalt i foråret 2021.«

I undersøgelsen fra Business Danmark har YouGov også spurgt til, hvad danskerne vil bruge deres feriepenge til.

Omkring hver anden vil bruge nogle af pengene eller alle penge på at spare op eller afdrage på gæld.

Omkring hver femte har ikke planer for, hvordan pengene skal bruges. Resten har allerede nu en god idé om, hvad de indefrosne feriepenge skal spenderes på.