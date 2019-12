Samlet set har de lejlighedskøbere, der i år er faldet for en lejlighed på Islands Brygge, lagt intet mindre end 392 millioner kroner i gadens adresser.

Det gør Islands Brygge til den vej i landet, hvor der i år er købt lejligheder for den største, samlede sum.

Beløbet fordeler sig på 58 handler – hvilket svarer til, at en gennemsnitlig handel på København S-gaden er endt på omkring 6,5 millioner kroner.

Det viser en ny opgørelse fra Boliga.dk.

Det enorme beløb er da også langt over, hvad der samlet set er købt ejerlejligheder for på de af landets gader, der ellers har lagt adresser til årets største, samlede købesummer.

Den adresse, der er lagt næstflest penge i, er nemlig Amerika Plads nær Langelinie i København. Her er der i år købt 31 ejerlejligheder, der samlet set beløber sig til 171.145.000 kroner, eller hvad der svarer til cirka 5,5 millioner kroner pr. lejlighed.

Fortsat fald i handler og priser

Islands Brygge og Amerika Plads hører til henholdsvis København S og København Ø – og set på landsplan fås en lejlighedskvadratmeter næsten ikke dyrere end disse steder.

Begge postdistrikter har nemlig priser, der ifølge Boliga.dk placerer dem blandt landets 15 dyreste områder med udbudskvadratmeterpriser på henholdsvis 40.600 kroner og lige knap 47.000 kroner. For begge postnumres vedkommende er det anelse under sidste års priser.

- Generelt er der modvind til lejlighedspriserne: Strammere lånekrav, meget nybyggeri og et prisniveau, hvor der ikke er lige så mange som tidligere, der ønsker at være med, er med til at holde priserne i skak, siger Anders Christian Overvad, der er økonom hos Arbejdernes Landsbank.

- Ejerlejlighedspriserne får dog også medvind fra de ekstremt lave boligrenter, der sikrer, at boligkøberne har adgang til billig finansiering. Summen af alle faktorerne betyder, at vi fremadrettet ser lejlighedspriserne ligge fladt igennem 2020.

København S og København Ø er sammen med Aarhus C de tre postdistrikter i landet, hvor der i år er solgt flest ejerlejligheder.

I København S er der gået 1.059 – hvilket er det højeste antal i landet – det til trods for, at antallet er faldet med cirka 175 handler sammenlignet med sidste år.

*Boliga.dk har opgjort, hvilke gader i landet der samlet set er handlet ejerlejligheder i for flest penge i 2019. Salgskvadratmeterpriser og antallet af handler er opgjort udfra perioden 1.januar 2019-17.december 2019. Der tages forbehold for forsinkelse hos tinglysningen, som betyder at alle handler fra 2019 endnu ikke er registreret.