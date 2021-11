Med en længde på en halv meter skulle man tro, det var en rigtig hund, der var tale om.

Men på det traditionsrige julemarked på Gammeltorv i Aalborg er det ikke en levende hund, men en hotdog på en halv meter, som gæsterne kan stille sulten med. Hvis man altså er til den slags.

Og det er blevet bemærket. Endda i høj grad. Det fortæller Cecilie Haversen, eventkoordinator hos Aalborg City, som står for julemarkedet.

»Det har været sindssygt,« siger Cecilie Haversen om opmærksomheden.

»Jeg lagde et billede op i forgårs, og man kunne købe den for første gang onsdag. Dér blev de udsolgt. Ham, der sælger den, har sagt, at han er nødt til at have flere fremover.«

Billedet, som Aalborg City delte onsdag, er blevet kommenteret mere end 7.000 gange og har fået 1300 likes.

Cecilie Haversen forklarer, at hun fik ideen til at dele den store hotdog på de sociale medier. Det var egentlig møntet på at få opmærksomhed på julemarkedet.

Men opmærksomheden er alligevel kommet bag på hende.

Det er pølsemanden Michael, der samler og sælger de store hotdogs. Foto: Privatfoto Vis mere Det er pølsemanden Michael, der samler og sælger de store hotdogs. Foto: Privatfoto

»Jeg havde da nok troet, at der ville ske lidt. Men så gik det helt amok. Folk kan jo godt lide hotdogs – og så bare i giga-niveau.«

Efter de måtte melde udsolgt torsdag, har Michael Fanø, som står for at sælge dem, forskanset sig med 100 stks. fra torsdag.

Den 50 centimeter lange hotdog kommer med alt det, vi i Danmark kender fra pølsevognen. Rå løg, syltede agurker og så videre.

Hotdoggen kan erhverves for 100 kroner og er en almindelig frankfurter. Altså lige bortset fra, at den er noget længere.

Cecilie, kan man overhovedet spise så lang en hot dog?

»Altså jeg var nødt til at dele den med nogen. Jeg kan sgu ikke spise den selv, ha ha.«

»Men jeg ved, rekorden er på syv minutter. Så nogle kan godt.«

Skulle du selv få lyst til at prøve kræfter med den halve meter lange hotter, så er grillbaren åben hver dag fra frem til og med 23. december.

Det er Grill Hytten på Gammeltorv i Aalborg, hvor du kan købe de store krabater.