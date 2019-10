Farvede kontaktlinser er for mange blevet en populær del af den skræmmende udklædning til Halloween.

Men linserne kan skade synet, hvis ikke de håndteres korrekt, advarer en optiker.

»Det bekymrer mig, at børn og unge køber og bruger kontaktlinser, uden at de har rådført sig med en optiker, der kan instruere i, hvordan de håndterer dem korrekt,« siger klinisk fagspecialist hos Louis Nielsen, Pernille Lindhardt Mikkelsen, i en pressemeddelelse.

Optikerkæden advarer om de farvede linser til halloween, der kan købes online og i fysiske butikker.

Sådan passer du på dine øjne Hvis du har købt kontaktlinser i en butik eller online, som ikke kommer med brugsanvisninger, så kontakt din optiker for korrekt brug

Skyl aldrig dine kontaktlinser i postevand. Det kan medføre alvorlig øjeninfektion.

Vask altid hænder med sæbe, inden du påfører og fjerner dine kontaktlinser

Hvis du bruger månedslinser, så husk at rense dem grundigt efter producentens anvisning

Anvend altid ny rengøringsvæske – bland aldrig gammel og ny væske

Sov aldrig med dine kontaktlinser medmindre du bruger døgnlinser

Undgå at dine linser kommer i kontakt med postevand, når du går i bad eller svømmer.

Udskift linsebeholder mindst hver tredje måned, hvis du bruger månedslinser.

At forsøge at spare småpenge ved at forlænge udskiftningsintervallerne er ikke en god ide.



Louis Nielsen finder det bekymrende, hvis børn eller unge bestiller linser online uden at have fået undersøgt deres øjne samt fået en grundig instruktion i, hvordan man håndterer linserne.

Man må f.eks. aldrig sætte linser i øjet uden at have vasket hænder eller vaske linserne i almindeligt vand.

»Det er helt afgørende, at man sikrer god hygiejne og den rigtige teknik for at undgå sår, infektioner eller øvrige skader på øjet,« siger Pernille Lindhardt Mikkelsen.

I værste fald kan man få permanente øjenskader, hvis man håndterer sine kontaktlinser forkert.