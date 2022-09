Lyt til artiklen

Efter lang tid med 0-renter og minusrenter er der nu pludselig udsigt til, at du kan tjene lidt håndører på at have penge i banken.

Flere og flere banker begynder nemlig at tilbyde positive indlånsrenter.

Nu er det Coop Bank, der kan tilbyde en positiv indlånsrente.

Du får en rente på 0,25 procent på de første 50.000 kroner, du har stående. Og den rente stiger så, jo mere du har. Rentestigningen rammer de cirka 70.000 kunder, der har indlånskonti hos banken.

Har du for eksempel mellem 50.000 og 250.000 stående, er renten 0,50, og for alt derover får du 0,75.

Det vil sige, at hvis du har en halv million stående på kontoen, så tjener du 3.750 kroner om året på renter.

»Vi synes, det er rimeligt, at alle kunder får glæde af den stigende indlånsrente, uanset hvilken konto de har pengene stående på,« siger Allan Nørholm, administrerende direktør i Coop Bank, i en pressemeddelelse.

Det sker cirka en uge, efter Den Europæiske Centralbank hævede renten med historiske 0,75 procentpoint.

Derfor er der tilsvarende dårligt nyt, hvis du har lånt penge hos Coop Bank – i hvert fald, hvis det er med en variabel rente. Her stiger renten med 0,75 procentpoint.

Hos Lunar Bank får du også en positiv indlånsrente og har gjort det længe. Hos Nykredit betyder ECBs rentehævning for eksempel også, at du nu får positive renter på visse opsparingskonti. Hos Coop Bank er det dog alle indlånskonti.