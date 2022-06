Lyt til artiklen

»Inflation er en kæmpe udfordring for os.«

Sådan indledte Den Europæiske Centralbank torsdag middag en pressemeddelse, som for alvor signalerer afslutningen på en rente-fest, der har varet over et årti i Europa.

Først sættes styringsrenten i den europæiske centralbank op i juli og siden til september, lød det fra ECB.

Lige nu er renten -0,5 procent. Inden året er omme, vil den altså være i nul eller måske endda i plus.

ECB's melding kommer, fordi inflationen har ramt 8,1 procent i eurozonen i den seneste opgørelse.

Det har tvunget ECB til at handle ved at sætte renten op for at gøre det dyrere at låne penge og dermed standse det opadgående prispres.

På et pressemøde fra Amsterdam forklarede ECB's præsident, Christine Lagarde, de kommende rentestigninger med, at »høj inflation er enorm udfordring for os alle« og slog fast, at »inflation kommer til at være forhøjet i en længere periode.«

Hun lod forstå, at ECB i juli vil hæve renten med 0,25 basispoint, og at hvis ikke situationen er blevet bedre i september, så kan renten blive hævet med mere end de 0,25 basispoint, som der ellers er lagt op til – eksempelvis med 0,5 basispoint i stedet.

Til pressekonferencen blev Christina Lagarde spurgt til, om ECB er kommet for sent igang med at hæve renten i forhold til at stoppe inflationen.

Det afviste Christine Lagarde.

Med rentestigningerne følger ECB eksempelvis Bank of England og Federal Reserve i USA, som de seneste måneder har hævet renterne og varslet yderligere rentestigninger for at tæmme inflation.

Las Olsen, cheføkonom i Danske Bank, vurderer effekten af dagens meldinger på følgende måde i en skriftlig kommentar:

»Selv om der går halvanden måned endnu før renten officielt bliver sat op, er effekten allerede meget nem at mærke. Markederne har for længst indregnet rentestigninger, som man tydeligt kan se det på de danske realkreditrenter, og derfor kommer det ikke nødvendigvis til at ændre så meget, når rentestigningen faktisk kommer.«

»Men stigningen i renteniveauet kommer samlet set også til at dæmpe dansk økonomi, både ved at gøre forbrug og investeringer dyrere i forhold til opsparing, og gennem boligmarkedet hvor vi regner med, at rentestigningerne vil udløse moderate prisfald.«