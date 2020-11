En del kloge – eller lige lovligt smarte – danskere sidder lige nu og gør klar til at score kassen på at videresælge en vare, de netop har købt.

I nogle tilfælde er der tale om salgspriser, som er dobbelt så høje eller tre gange så høje som det, de selv har betalt for ganske få uger siden. Altså: Fortjenester på alt mellem 4.000 og 8.000 kroner med et fingerknips.

Chancen for at score en solid gevinst er opstået, fordi danskere i tusindvis er snublet over hinanden i kampen for at skaffe sig en Playstation 5, der kommer på gaden torsdag.

I september blev det muligt at forudbestille spillekonsollen. Der var så vild rift om dem, at de blev udsolgt samme dag.

Nu er der så opstået et marked, hvor nogle af de heldige danskere, som fik fat i en Playstation 5, er begyndt at sætte dem til salg via eksempelvis Den Blå Avis.

Den vejledende pris for en Playstation 5 med diskdrev er 4.199 kroner. I langt over 30 salgsopslag, B.T. gennemgik mandag middag, var prisen sat til over 8.000 kroner.

Den højeste pris var 12.345 kroner – altså knap en tredobling i forhold til sælgerens købspris.

»Juridisk er der ikke noget problem med sådan en pris i en handel mellem privatpersoner. Der er som hovedregel fri prissætning i Danmark, og det er jo sådan, at hvis der er mangel på en vare, så stiger priserne. Folk kan jo bare lade være med at købe dem,« forklarer Morten Bruun Pedersen, cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk:

»Men så er der er jo noget, der hedder etik og moral. Og der synes jeg helt klart, at det er lige lovligt grisk at udnytte situationen på den her måde.«

Faktisk er efterspørgslen på Playstations nyeste spillekonsol så voldsom, at flere medier skriver, at der kan gå måneder, før der kommer flere til salg.

Derfor vil der utvivlsomt være af købere til de Playstations, hvor prisen nu er skruet kraftigt op.

»Der er en klar mangel på Playstation 5-konsoller i Danmark lige nu, og derfor er der nogle, der vil være klar til betale. Også selv om det er til de her voldsomme priser,« siger Rasmus Larsen, redaktør på Flatpanels.dk:

Hvad mener du om, at folk køber en Playstation til 4.199 kroner og sælger den for dobbelt så meget kort efter, fordi der er udsolgt alle steder?

»Det er ikke et helt usædvanligt fænomen. Vi ser det i forbindelse med store lanceringer. Dem, der eksempelvis har købt en Apple-enhed, som bliver udsolgt hurtigt, sælger dem i nogle tilfælde til store fortjenester på en platform som eBay. Det er det samme, vi ser med Playstation 5 i Danmark nu.«

B.T. har forsøgt at få kontakt til nogle af de sælgere, der nu står til at gøre en ganske solid forretning og tjene tusinder på en spillekonsol, de – i mange tilfælde – endnu ikke har modtaget.

Ingen er dog vendt tilbage.

Hvis du er en af de kunder, som nu står klar til at betale enten to eller tre gange så meget for din Playstation 5, er der flere forbehold, du skal tage.

»Man skal sikre sig, at sælgeren rent faktisk har varen og er den retmæssige ejer. Lad være med at overføre penge, før du har set konsollen og får den udleveret. Du skal have en kvittering og garantibeviset,« siger Morten Bruun Pedersen:

»Og så kan det være en rigtig god idé at have købsaftalen på skrift, så der ikke er noget at komme efter, når handlen er indgået.«