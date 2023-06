Nu stiger priserne igen.

Det har HBO Max netop meddelt streamingtjenestens kunder på en email.

Prisen stiger med 10 kroner fra 79 til 89 og rammer nye kunder omgående, mens danske kunder, der allerede er kunder, først blive ramt i midten af juli.

I flere undersøgelser har mellem hver fjerde og hver tredje adspurgte svaret, at de abbonnerer på tjenesten, så det er flere hundrede tusinder, der bliver ramt.

»At HBO MAX hæver prisen er ikke overraskende i sig selv. Streamingmarkedet er i en opadgående prisspiral lige nu - vi har set flere af konkurrenterne hæve priserne inden for det seneste år. Det er Netflix, Viaplay, Disney, TV 2 Play og flere andre. Så der er en prisudvikling med pil op over hele linjen,« siger B.T.s forbrugerredaktør, Niels Philip Kjeldsen.

Men det er heller ikke prisstigningen alene, der har fået flere kunder til at undre sig og være sure.

Mange havde nemlig, da tjenesten lancerede et slagtilbud, valgt at tegne et abonnement til 39,50 kroner.

Tilbuddet betød, at mens eksisterende kunder skulle betale den dengang fulde pris på 79 kroner om måneden, så kunne nye kunder slippe med at betale blot 50 procent mindre: 39,50 kroner. Resten af livet.

Men allerede den gang skrev B.T., at der var en lille notits i teksten:

»Rabatten (...) gælder kun for den månedlige pris, som kan ændre sig løbende.«

Og det er det, der forvirrer og får mange op i det røde felt nu. Mange har tydeligvis forventet en pris på 39,50 kroner resten af livet.

På deres Facebook-side lige nu vælter de negative kommentarer ind:

'Lige netop fået mail om stigning, og okay, jeg har ikke læst det med småt, men bondefangeri er det af værste skuffe,' skriver en, for eksempel.

»Hej HBO Max. Jeg har fået en mail, hvor der står at jeg betaler 79 kr om måneden, som nu stiger til 89 om måneden, MEN MEN MEN jeg har sort på hvidt, at jeg kun betaler 39,50 om måneden, indtil jeg selv opsiger SÅ HVA SKER DER HER,« skriver en anden.

»Det er blevet noget meget kludret noget for HBO, fordi de har disse halv pris for altid-abonnenter, som har lidt svært ved at forstå, hvad de så stiger til, og det giver noget frustration og vrede på sociale medier allerede nu,« siger B.T.s forbrugerredaktør, Niels Philip Kjeldsen

De kunder stiger til 44,50 kroner per måned, hvilket er halv pris af den nye pris.

Men det er ikke nødvendigvis enden, siger Niels Philip Kjeldsen:

»Samtidig ved mange, at HBO MAX snart bliver fusioneret med Discovery Plus - det sker i starten af 2024 i Danmark, hvis alt går efter planen. Og her må man antage, at prisen stiger igen, ligesom der er en spekulation om, hvad der så skal ske med de her halv pris for altid-anbonnementer.«

Hos Warner Brothers/Discovery skriver Esben Elborne, kommunikations- og PR-chef, at det forholder sig således:

»Introtilbuddet på 50 procent gælder fortsat for den nye månedlige pris på HBO Max, som kan blive opdateret fra tid til anden i overensstemmelse med vores brugsbetingelser, så længe kunderne beholder deres abonnement og overholder betingelserne for tilbuddet.«

»Prisen i Danmark bliver fremover 89 kroner for standard-abonnenter. Derfor vil abonnenter, der har taget imod introtilbuddet om 50 procents rabat, naturligvis kun betale 44,50 kroner.«