Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

1. marts bliver det dyrere at være kunde hos internetudbyderen Fastspeed.

For på bare otte måneder er det nu anden gang, at Fastspeed skruer op for priserne.

To prisstigninger, der betyder en årlig ekstraregning til kunderne på 480 kroner.

Ifølge Fastspeeds administrerende direktør, Jens Raith, skyldes de høje priser, at det er blevet dyrere at leje sig ind hos netselskaber.

Helt konkret er det TDC Net, der ejer Danmarks eneste åbne kabel-tv-net, der har sat priserne op.

Det betyder, at regningen bliver sendt videre til kunderne. Men Fastspeed er langt fra de eneste, der har hævet priserne.

For Nuuday-ejede Hiper og Telia har begge hævet prisen til 289 for en 100 Mbit/s-forbindelse via fiber og kabel-tv-nettet – det såkaldte coax-net.

Hvis man spørger John Strand, der står bag det internationale teleanalysefirma Strand Consult, skal kunderne på sigt hoste op med flere penge.

»Jeg vil ikke blive overrasket, hvis vi kommer til at se yderligere prisstigninger,« siger han til mediet.

I december har Fastspeed rundet 100.000 bredbåndskunder.