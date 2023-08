De hænger overalt. I storrumskontorer, fabrikshaller og lagerbygninger.

Men nu er det endegyldigt slut med at sende lysstofrør, der indeholder det giftige tungmetal kviksølv, på markedet i EU.

Det vil ramme langt de fleste danske virksomheder, skriver finans.dk.

Allerede i februar i år trådte første del af forbuddet i kraft og forbød én type lysstofrør.

Og torsdag blev yderligere to typer lysstofrør, af typerne T5 og T8, forbudt. Dermed er det nu helt slut med de giftige lyskilder i Danmark og resten af EU.

De kviksølvholdige lysstofrør hænger i dag i 'millionvis' på danske arbejdspladser, lyder det fra Energistyrelsen i en pressemeddelelse.

Selvom forbuddet på kort sigt vil medføre udgifter for virksomhederne, ser Dansk Industri 'positivt' på det.

»Vi skal selvfølgelig bruge alternativer til de mest skadelige kemikalier, når de findes. Nu er der en anden teknologi, som giver os lys, uden at vi bruger kviksølv,« siger underdirektør i Dansk Industri Karin Klitgaard til Finans.dk:

Millionvis af kviksølvholdige lysstofrør skal udskiftes med LED-rør. Foto: Johan Gadegaard/Midtjyske Medier/Ritzau Scanpix Vis mere Millionvis af kviksølvholdige lysstofrør skal udskiftes med LED-rør. Foto: Johan Gadegaard/Midtjyske Medier/Ritzau Scanpix

»Det er en positiv ændring på den lange bane.«

Hun peger på, at et skift fra lysstofrør til LED-rør er en ‘investering’, da det vil koste penge at gennemføre udskiftningen, men at skiftet på sigt vil tjene sig selv hjem, da LED-rør er billigere i drift.

Ifølge Miljøstyrelsen vurderer EU, at udskiftning af lysstofrørene med LED-rør vil spare miljøet for 2,9 tons kviksølv frem mod 2035.

De såkaldte T5- og T8-lysstofrør må ikke bringes på markedet efter 23. august 2023. Butikkerne må dog gerne sælge de lysstofrør, de har på lager.