Tårnhøje priser på smør, hakket oksekød og andre almindelige dagligvarer i supermarkedet.

Elregninger, der giver stød, når man åbner rudekuverten, og varmeregninger, der får koldsveden til at pible frem.

En helt almindelige familie med to børn skal ifølge beregninger fra flere banker i år bruge over 40.000 kroner ekstra for at kunne købe de samme varer og tjenester som sidste år.

Lønningerne er slet ikke fulgt med den galopperende inflation, som i september ramte historisk høje 10,0 procent, og det betyder, at de fleste danskere har fundet sparekniven frem.

Næsten seks ud af 10 danskere har allerede skåret ned på deres forbrug, og knap fire ud af af de danskere forventer, at de er tvunget til at skære endnu mere i deres forbrug for at få enderne til at mødes.

Det viser en måling fra analyseinstituttet YouGov.

Yderligere knap 20 procent af danskerne svarer, at de indtil nu har kunnet opretholde deres normale forbrug, men at de forventer, at de er nødt til at skære i forbruget fremadrettet.

»Danskerne er i en situation, hvor de i langt højere grad end normalt er nødt til at forholde sig aktivt til, hvordan de bruger deres penge, og hvor flertallet simpelthen er nødt til at skære i deres forbrug,« siger chefanalytiker og privatøkonom i Danske Bank Louise Aggerstrøm og uddyber:

Chefanalytiker og privatøkonom hos Danske Bank Louise Aggerstrøm.

»Noget af det, der skæres på, er varer og forbrugsgoder som for eksempel møbler, som danskerne brugte rigtig mange penge på under coronaen. Men også fødevarer skærer danskerne på.«

Det betyder imidlertid ikke, at vi bruger færre penge på mad og dagligvarer i supermarkederne. Vi er bare tvunget til at fravælge mange af de dyrere mærkevarer, fordi priserne på fødevarer er eksploderet, forklarer Louise Aggerstrøm.

»Vi går meget mere efter tilbudsvarer, ikke-mærkevarer og discount,« siger hun.

Resten af året og vinteren med ser det mørkt ud for de danske forbrugere, men til foråret vil det begynde at lysne, lyder vurderingen fra Louise Aggerstrøm.

Her skal store dele af det danske arbejdsmarked have nye overenskomster, og Danske Banks chefanalytiker forventer, at lønmodtagerne får forhandlet sig frem til en lønstigning på omkring fire procent i 2023.

»Vi vil se højere lønstigninger ved overenskomstforhandlinger i 2023, end vi er vant til,« siger Louise Aggerstrøm.

Og da inflationen i 2023 ventes at falde til omtrent fire procent i 2023, vil danskerne næste år få sat en prop i det dramatiske fald i reallønnen, de har oplevet i år.

Det vil dog tage flere år, før den almindelige danske lønmodtager har indhentet det tab i købekraft på fem-seks procent, som den gennemsnitlige lønmodtager har oplevet i år.

Se undersøgelsen her Hvis du tænker over leveomkostningerne, hvilket af følgende udsagn kommer så tættest på din situation? Jeg har allerede skåret ned på mit normale forbrug og forventer at skulle skære yderligere: 38 procent

Jeg har allerede skåret ned på mit normale forbrug, men jeg forventer ikke at skulle skære yderligere ned: 21 procent

Jeg har indtil videre kunnet opretholde mit normale forbrug, men jeg forventer at skulle skære ned snart: 21 procent

Jeg har indtil videre kunnet opretholde mit normale forbrug og forventer at kunne fortsætte med at gøre det: 16 procent

Ved ikke: 5 procent Hvis du tænker på din økonomi, hvilket af følgende udsagn passer så bedst på din situation? Jeg har ikke råd til de faste udgifter, og ofte må jeg klare mig uden ting som mad og varme: 2 procent

Jeg har kun lige råd til de faste udgifter, og jeg kæmper ofte få at få enderne til at nå sammen: 20 procent

Jeg kan normalt nemt betale de faste udgifter, men ofte har jeg ikke råd til luksus: 33 procent

Jeg har det relativt godt økonomisk: 35 procent

Jeg har det rigtig godt økonomisk: 9 procent

Ved ikke: 1 procent Undersøgelsen er baseret på interview med 2045 repræsentativt udvalgte personer over 18 år fra YouGov Panelet i perioden 12. - 17. oktober 2022. Stikprøven er repræsentativ på køn, alder, geografi, samt stemmeafgivelse ved valget den 5. juni 2019. Den maksimale usikkerhed i undersøgelsen er +/- 2,8% (procentpoint).

Normalt stiger lønnen nemlig cirka et procentpoint mere end priserne, og derfor kan det ifølge Louise Aggerstrøm godt tage omkring fire-fem år, før en helt almindelig familie har samme økonomiske levestandard som før inflations- og energikrisen skyllede ind over Danmark.

For nogle vil opbremsningen i inflationen næste år imidlertid ikke være forbundet med noget godt. Den faldende inflation går nemlig hånd i hånd med faldende vækst og stigende arbejdsløshed.

»Man skal ikke glæde sig alt for tidligt, for nogle vil miste deres arbejde. Risikoen for at miste sit arbejde er væsentlig højere næste år end i år,« siger Louise Aggerstrøm Hansen.

Hver femte dansker angiver i YouGov-undersøgelsen, at de kun lige akkurat har penge til at betale deres faste udgifter.