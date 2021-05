»De fortjener at blive hængt ud, for de har været så snigeren på den her dagsorden.«

Sådan lyder det fra 50-årige Kim Novaa – måske bedre kendt som botox-kongen – om Arbejdernes Landsbanks politik i forhold til de udskældte negative renter.

Men for at forstå den hårde kritik skruer vi lige tiden lidt tilbage.

I 2015-2016 blev Kim Novaa tilkendt en erstatning for en alvorlig knæskade på jobbet, og pengene satte han ind på en såkaldt kreditorbeskyttet konto i Arbejdernes Landsbank.

Kim Novaa, bedre kendt som botox-kongen. Foto: Bjarke Ørsted Vis mere Kim Novaa, bedre kendt som botox-kongen. Foto: Bjarke Ørsted

Med en kreditorbeskyttet konto er ofre, der har fået tilkendt erstatning for eksempelvis arbejdsulykker eller vold, blandt andet beskyttet mod modregning i kontanthjælp, førtidspension og lignende senere i livet.

Men ikke mod bankernes negative renter, som udhuler erstatningerne med typisk 0,6 procent om året.

Hvis man har en million kroner – over bankernes bagatelgrænsen på 100.000 kroner – stående på en kreditorbeskyttet konto, bliver erstatningen altså udhulet med 6.000 kroner om året.

Det fik i vinter flere ofre til at stå frem i B.T. med hård kritik af bankerne. Og flere politikere bebudede i B.T et indgreb, hvis ikke bankerne selv kunne se det urimelige i, at ofte udsatte borgere fik udhulet deres økonomiske livsgrundlag af bankernes negative renter.

Men så skete der noget.

I marts meddelte først Danske Bank og siden Nordea, at de nu fritager kreditorbeskyttede konti for negative renter. Og det er her, Arbejdernes Landsbank kommer ind i billedet.

For Arbejdernes Landsbanks branding- og kommunikationsdirektør, Peter Froulund, udtalte i kølvandet på Danske Bank og Nordeas kursskifte til B.T. 30. marts i år, at Arbejdernes Landsbank aktuelt drøftede ‘en løsning’ for kunder med kreditorbeskyttede konti.

»Vi er også blevet opmærksomme på denne her problematik. Og lige nu – som i lige nu – sidder vi og kigger på, hvordan vi skal tackle det. Det er en problematik, som vi tager alvorligt, og som vi løser en af de kommende dage,« sagde Peter Froulund til B.T. 30. marts.

Men ‘løsningen’ er blevet, at Arbejdernes Landsbank ikke ændrer noget som helst.

Og det er derfor, Kim Novaa mener, at Arbejdernes Landsbank 'fortjener at blive hængt ud'.

»Jeg er så harm over, at de – når der er blevet lagt lidt låg på sagen – så bare siger: 'nej, ikke alligevel',« siger Kim Novaa.

B.T. har modtaget henvendelser fra flere andre kunder i Arbejdernes Landsbank med kreditorbeskyttede konti, der ligesom Kom Novaa er frustrerede og vrede over, at den bebudede 'løsning' er, at de fortsat skal betale negative renter.

Peter Froulund, branding- og kommunikationsdirektør i Arbejdernes Landsbank. Foto: Pressefoto Vis mere Peter Froulund, branding- og kommunikationsdirektør i Arbejdernes Landsbank. Foto: Pressefoto

Peter Froulund, branding- og kommunikationsdirektør i Arbejdernes Landsbank, siger i dag:

»Som jeg også sagde dengang, er vi opmærksomme på problematikken, og det har vi været hele tiden, og vi har snakket om, hvordan vi skal tackle den. Men for os er løsningen, at det er mest fair, at alle får den samme behandling,« siger han og tilføjer:

»Det ville ikke være fair, hvis nogle kunder skulle betale for at friholde andre. Så det, vi siger, er, at alle betaler negative renter.«

Det svar kan Kim Novaa ikke bruge til noget.

For ham handler det ikke så meget om pengene. Hans erstatning er ikke så stor, at det betyder noget for hans økonomi. Det handler om principper.

»Jeg synes, at Arbejdernes Landsbank har ageret rigtig nederen. Jeg flytter bank efter at have været kunde hos dem i over 10 år,« siger Kim Novaa og tilføjer:

»Jeg har levet fint med, at jeg som erhvervskunde og privatkunde har skullet betale negative renter. Men at man også skal betale negativ rente af beskyttede penge på en kreditorbeskyttet konto, og at pengene derfor bliver ædt op stille og roligt, det synes jeg er dybt, dybt horribelt.«

Kunder med kreditorbeskyttede konti kan frit flytte deres penge til en ny kreditorbeskyttet konto i en bank, der ikke opkræver negative renter på kreditorbeskyttede konti.