Da regeringen i samarbejde med en række partier mandag præsenterede en sommerpakke, der blandt andet sender 1.000 kroner skattefrit ud til danskere på overførselsindkomst – eksempelvis pensionister – var det en øvelse, der handlede om at købe vælgere.

Sådan lyder kritikken fra den liberale tænketank Cepos, som har regnet på effekten af overførslerne – og mildest talt ikke er imponeret.

Sommerpakkens hovedformål er nemlig, at den skal stimulere dansk økonomi og holde hånden under og skabe danske arbejdspladser.

Men ifølge Cepos' beregninger, der er lavet efter Finansministeriets regneregel, skaber overførslen af 1.000 kroner til op mod to millioner danskere kun 400 job.

Mads Lundby Hansen, cheføkonom i Cepos.

Det skal holdes op imod, at ledigheden er steget med omkring 40.000 under coronakrisen.

»Ærlig talt, så forekommer det, at oktober-checken mest er til for at købe vælgere,« siger Mads Lundby Hansen, cheføkonom i Cepos.

Han mener, at udbetalingen af de 1.000 kroner er sket på grund af en forskruet logik om, at fordi danskere i arbejde får udbetalt tre ugers indefrosne feriepenge, så skal dem uden for arbejdsmarkedet også have noget.

»Jeg er uforstående over for checken, da personer på overførsel ikke er blevet stillet dårligere under krisen,« siger Mads Lundby Hansen blandt andet:

»Ulempen er også, at der kan komme pres for endnu en check – for eksempel en julecheck. Der kan blive skabt en forventning om, at der under kriser skal betales ekstra check til overførselsmodtagerne. Det kan svække beskæftigelsen.«

I regeringen er man lodret uenig i kritikken.

»Det giver ikke mening at pille et enkelt forslag ud, som Cepos gør her. Vi har lavet en samlet pakke, hvor der bliver udbetalt feriepenge for 60 milliarder kroner og så de her i alt 1,8 milliarder kroner til dem på overførselsindkomst,« siger Christian Rabjerg Madsen, finansordfører for Socialdemokratiet.

Han afviser, at det er for lidt, at overførslen af 1.000 kroner kun skaber 400 job.

Christian Rabjerg Madsen

»Selvfølgelig giver 400 job mening. Det løser ikke det hele, men den del af pakken er jo heller ikke det hele,« siger Christian Rabjerg Madsen, der også afviser Cepos' anklage om, at man forsøger at købe stemmer med de 1.000 skattefrie kroner.

»Det er næsten for fjollet at forholde sig til, men det viser jo bare, at Cepos ikke har sat sig ind i tingene. Vi har lavet den her aftale med flere partier. Så hvis det her er et forsøg på at købe stemmer, så skal de vælgere altså vælge mellem en lang række forskellige partier.«

Hos De Konservative, der var med i aftalen, lægger man ikke skjul på, at man ikke er begejstret for checken på 1.000 kroner.

»Den check var ikke vores idé, det er vi helt tydelige omkring. Men vi valgte at blive ved bordet, fordi vi kæmpede for feriepengene. Regeringen havde lagt op til at udbetale to uger, og det endte med tre,« siger Mona Juul, erhvervsordfører for De Konservative:

Mona Juul (K)

»Vi synes, det ville være uansvarligt at forlade lokalet – hellere påvirke resultatet. Så det her var et punkt, hvor vi måtte give os, men heldigvis endte det ikke med Enhedslistens udspil, som altså var 10.000 kroner.«