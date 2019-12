Et ualmindeligt bidsk slagsmål om dine hårdt tjente penge bryder i disse dage ud på tværs af de danske supermarkedskæder.

Ugen op til jul er nemlig en af de perioder på året, hvor supermarkederne kæmper allerhårdest om at lokke dig ind i butikken med skarpe tilbud. Derfor rammer prisen på adskillige dagligvarer også bunden.

I nogle tilfælde falder priserne så meget, at supermarkederne faktisk taber penge på at sælge dem.

»Det er et kynisk regnestykke, hvor supermarkederne siger: 'Det kan godt være, vi taber nogle penge på at sælge varen til den pris, men hvis vi samtidig får kunden ind og får dem til at handle alt det andet, de skal bruge til jul, så er der mange penge at tjene,« forklarer Bruno Christensen, ekspert i detailhandel.

Ugen op til jul er nemlig en af de perioder, hvor danskerne virkelig giver den gas og fylder store mængder mad og drikke i indkøbsvognen.

En analyse fra Nielsen viste sidste år, at salget af dagligvarer i ugen op til og efter jul er 33 procent højere end gennemsnittet for resten af året.

Derfor anstrenger supermarkedskæderne sig også helt ekstraordinært for at få dig på krogen.

Det gør de ved at forsøge at skille sig ud med de skarpeste tilbud på kernevarerne – og det presser priserne ned.

Det første store slagnummer i krigen om kunderne er naturligvis smør, som har for vane at falde markant i pris op til jul.

2019 er ingen undtagelse, viser en gennemgang af supermarkedernes tilbudsaviser, som B.T. har foretaget.

I den forgangne weekend og et stykke ind i denne uge er priserne på smør til brødet som Kærgården og Lurpak faldet med mellem 50 og 70 procent på tværs af butikkerne.

I flere kæder er en pakke Kærgården eller Lurpak, der normalt koster mindst 20 kroner for 200 gram, nede at ramme et prisniveau, der ligger mellem seks og ni kroner.

Priserne på fløde og kirsebærsauce ryger helt i bund lige op til jul. Foto: Vibeke Toft Vis mere Priserne på fløde og kirsebærsauce ryger helt i bund lige op til jul. Foto: Vibeke Toft

En anden klassiker er piskefløde.

I dagene omkring jul bliver salget af fløde fordoblet, viser tal fra Arla.

Derfor slås kæderne om at have den skarpeste pris.

Prisfald på omkring 75 procent er helt normalt, og det ser også ud til at blive tilfældet i 2019.

Sådan finder du de skarpeste priser Der er dømt store indkøbsdage omkring jul og nytår, og derfor er der virkelig også tryk på med tilbudskampagner i supermarkederne. Men hop ikke på det første og bedste gule skilt – der er nemlig rig mulighed for at sammenligne de forskellige tilbud på tværs af butikkerne. Følgende hjemmesider giver dig mulighed for at søge efter den vare, du vil have, hvorefter butikkernes tilbud rangeres: Minetilbud.dk Tilbudsugen.dk Etilbudsavis.dk Brug gerne to af siderne, så du er sikker på at få alle de gode tilbud med.

Kun én butikskæde har indtil videre lanceret en tilbudsavis med prisen for piskefløde helt frem til jul.

Udspillet kommer fra Rema 1000.

Her er prisen sænket fra 19,95 til 5,00 kroner for en halv liter.

Og det vil med stor sandsynlighed sætte niveauet for hele markedet. Det er nemlig ikke unormalt med decideret priskrig på piskefløde op til jul.

»Smør og fløde er sådan nogle varer, som du bare skal være skarp på lige nu,« siger Bruno Christensen:

»Langt de fleste danskere spiser nogenlunde det samme i de her uger. Menuen ligner hinanden alle steder. Så butikker ved ret præcist, hvor de skal have gode priser. Er du dyrest, koster det.«

Så er der klassikerne til julebordet: Varer som medister, sild, flæskesteg, snaps og kirsebærsauce falder solidt i pris og fylder godt ud i tilbudsaviserne.

Kirsebærsauce er især skarpt prissat – flere steder er det langt under halv pris.

Og så er der faktisk også mulighed for at hamstre lidt varer, som ikke kun relaterer sig til juleperioden, og som også kan bruges de kommende måneder.

Priserne på sodavand og chips har det nemlig også med at ryge helt i bund i ugerne omkring jul og nytår – og prisfaldet er allerede gået i gang.

Priserne for sodavand er flere steder allerede nu sænket med mellem 30 og 50 procent.

Priserne for chips fra mærker som Taffel og Kims er flere steder allerede faldet omkring 50-60 procent, viser en gennemgang af butikkernes tilbudsaviser.