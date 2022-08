Lyt til artiklen

Efter flere uger, hvor håbet om snarlige prisfald på fødevarer i supermarkederne er taget til, ser det ud til, at det håb fortoner sig i tågerne.

I stedet peger meget i retning af, at priserne på dagligvarer fortsætter opad.

Der har ellers været gode nyheder på fødevarefronten over sommeren.

En lang række råvarepriser har været faldende, ligesom fragtpriser og brændstofpriser har været med pil nedad.

Netop prisstigninger på råvarer, fragt og brændstof har bidraget til historiske prisstigninger på fødevarer i Danmark, og derfor har eksperter spekuleret i, at de faldende priser snart ville blive synlige på prisskiltene ude i supermarkederne.

Men det ser efterhånden usandsynligt ud.

Energipriserne er nemlig eksploderet, og både el- og gaspriser sætter nu rekorder. Det belaster landets supermarkeder og fødevareproducenter hårdt.

Torsdag i sidste uge fortalte Per Bank, topchef i Salling Group, der driver Netto, Føtex og Bilka, at koncernens elregning er tidoblet fra omkring 12 millioner kroner om måneden til mellem 110 og 150 millioner kroner om måneden med de nuværende prisniveauer.

Det betyder, at Salling Group lige nu har energiudgifter på en milliard kroner om året, som ikke bliver dækket, forklarede Per Bank i Børsens podcast 'Topchefernes strategi' med Niels Lunde.

Derudover kommer leverandørerne fortsat med prisstigninger, når der skal forhandles aftaler.

Og det vil bidrage til, at fødevarepriserne fortsætter op, lød det.

»Det kan godt være, at stigningstakten bliver mindre, men jeg ser stadigvæk en inflation, som vil fortsætte over de kommende måneder,« sagde Per Bank blandt andet i podcasten.

B.T. har været i kontakt med Salling Group mandag, som henviser til Per Banks udtalelser og bekræfter, at man fortsat forventer svagt stigende fødevarepriser resten af året.

Også i Coop, som driver Brugsen-kæderne, Fakta, Coop 365 Discount, Irma og Kvickly, er man ramt af stigende elpriser.

Udgifterne til el er tredoblet siden starten af 2022, lyder det.

»Jeg kan ikke afvise, at fødevarerne kommer til at stige yderligere. Det skyldes to ting. Det ene er, at vi er nødt til at få dækket vores ekstra udgifter til køl og frysere,« siger Lars Aarup, kommunikationschef i Coop:

»Mere væsentligt er det, at fødevareproducenter, der bruger meget energi, får højere udgifter. Det kan være bagere eller ølproducenter. Og det kommer til at give et pres på forbrugerpriserne, som ikke kommer fra os.«

Der er dog et lille lys forude, mener Henning Otte Hansen, seniorrådgiver ved Københavns Universitet.

Hen forventer også flere prisstigninger. Men:

»Vi er tæt på toppen af den her prisboble. Korn er eksempelvis faldet med omkring 30 procent i pris på verdensmarkedet. Så vi rammer toppen af prisniveauet her i løbet af andet halvår af 2022,« vurderer Henning Otte Hansen:

»Vi kommer til at se flere prisstigninger de kommende måneder, og så flader det ud. Vi skal nok ind i 2023, før vi ser prisfald, og det vil være små prisfald, tror jeg. Det kommer mere til at have karakter af, at priserne holder op med at stige.«