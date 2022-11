Klokken var næsten et natten til onsdag, da valget endelig blev afgjort. Rød blok kan fortsætte. En styrket Mette Frederiksen dominerer dansk politik.

På de få minutter, der gik, fra alt var uafklaret, til Danmark fik et rødt politisk flertal, ændrede udsigten for din privatøkonomi sig sandsynligvis også markant.

Bedømt på festerne hos Enhedslisten og Socialdemokratiet er det næppe skævt at gå ud fra, at det bliver en rød retning de kommende år.

Nu skal vi lige have en 'dans' om en regering over midten. Men usandsynligt er det ikke, at det bliver rød blok igen.

En gyser tager form i mange danske husstande.

I det følgende kommer jeg med nogle bud på, hvordan din privatøkonomi generelt kan blive påvirket af valgets udfald, og hvilken form for inflationshjælp, der kan være på vej.

En udførlig liste vil gøre dette skriv urimelig langt, så vi tager et par af de mere markante udpluk.

Generel økonomisk politik

De seneste tre år kan give os en rimelig præcis idé om, hvad der venter.

Skatter og afgifter er hævet mere end 40 gange i den regeringsperiode, der netop er afsluttet – nogle skatter er også sænket i samme periode – men overordnet er skattetrykket steget med milliarder af kroner.

Det er ikke usandsynligt, at den tendens fortsætter.

Selvom Socialdemokratiet under valgkampen spillede ud med at lette skatten på arbejde, skyndte Enhedslisten og SF sig blankt at afvise det. Det ser svært ud.

For boligejerne kan der blive tale om en tung gyser.

Tre af de partier, det røde flertal består af – SF, Radikale Venstre og Enhedslisten – drømmer om at sænke eller helt fjerne rentefradraget.

Vi taler om tusinder af kroner, der kan forsvinde ud af privatøkonomien, hvis det bliver til virkelighed.

Så er der bunken af afgifter, flere partier står klar med i klimapolitikken for at regulere vores adfærd.

Det er for eksempel afgifter på flyrejser og afgifter på kød. Afgifter, der direkte vil øge prisen på de produkter, i håb om at vi køber mindre af det. Den slags afgifter er vi markant tættere på nu.

Store lettelser af afgifter og skatter døde med blå bloks kollaps. Så simpelt er det.

Til gengæld kan en stor gruppe borgere nok ånde lettet op.

Eksempelvis borgere på overførselsindkomst. Det er ikke længe siden, kontanthjælpsloftet blev afskaffet, og forholdene for kontanthjælpsmodtagere generelt blev forbedret.

Og i Enhedslisten og SF har borgere på overførselsindkomster to partier, som kæmper deres sag konsekvent, og som ikke vil bidrage til eksempelvis hjælpepakker, uden den gruppe også får en stor bid af kagen.

Tl sidst: Måske de største vindere.

235.000 ansatte i den offentlige sektor – sandsynligvis sosu’er og sygeplejersker – er direkte blevet lovet en lønstigning af Mette Frederiksen på omkring 2.000 kroner om måneden. Den lønstigning er rykket tættere på.

Inflationshjælp

Lige så villig, den socialdemokratiske regering har vist sig at være, når det kommer til at hæve skatter og afgifter, lige så villig har den været, når det kommer til at dele penge ud.

Hjælpepakker under corona og udbetaling af indefrosne feriepenge var startskuddet, og siden er kommet inflationshjælp i flere former.



Den største forskel på blå blok og rød blok, når det kommer til de her hjælpepakker, er, at blå bloks model i høj grad er lettelser af afgifter, der rammer bredt.

Rød blok hælder mere til check-modellen, hvor pengene målrettes mere specifikke grupper.

Det skal siges: Rød blok har været med til generelle lettelser, og blå partier har været med til checks, så helt kategorisk er det ikke, men der er klare tendenser.

Jeg er helt sikker på, at der kommer mere inflationshjælp.

Danskerne er blevet stillet så mange ting i udsigt i denne valgkamp, at det vil være meget svært ikke at komme med noget.

Men det bliver højst sandsynligt mest efter check-modellen, hvor nogle grupper specifikt udpeges, mens andre – med 'for høje' indkomster – må klare sig selv.