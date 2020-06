Mandag landede en besked i indbakken hos alle elever i 1. W på Roskilde Katedralskole: De skal blive hjemme de næste 14 dage og modtage hjemmeundervisning i stedet for at møde ind.

Årsagen er - med stor sandsynlighed - en lille smuttur til Sverige, som 12 af klassens elever tog i Kristi Himmelfartsferien, som lå fra den 21. maj og nogle dage frem.

»Jeg blev i går opmærksom på, at en af eleverne i den pågældende klasse var smittet med coronavirus. Så jeg bad dem alle om at blive testet,« forklarer Claus Niller Nielsen, rektor på Roskilde Katedralskole til B.T.:

»Siden har jeg løbende fået henvendelser med svar på prøverne. Ud af den gruppe, der - helt på egen hånd - har været en tur i Sverige i Kristi Himmelfartsferien, er fem ud af 12 testet positiv.«

Da det faktum stod klart for Claus Niller Nielsen, tog han kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Deres opfordring var klar: Send hele banden hjem i 14 dage.

Hvad tænker du om, at så mange elever i klassen har været i Sverige og nu har fået coronavirus?

»Jeg kan jo ikke vide med sikkerhed, at de har fået coronavirus i Sverige, men fem ud af 12, der har været det, er altså testet positiv,« siger Claus Niller Nielsen:

»Man kan da undre sig over, at eleverne ikke har tænkt sig om. Man kan undre sig over, at der ikke er en voksen et eller andet sted, som har sat foden ned overfor den tur. Men det er jo en privat sag.«

Er det noget, der får konsekvenser for de pågældende elever?

»Så langt er vi slet ikke kommet endnu. Men vi tager en personlig samtale med hver af dem, når de kommer tilbage,« siger Claus Niller Nielsen.

I skrivelsen til eleverne i 1. W fremgår det også, at Styrelsen for Patientsikkerhed opfordrer alle elever i klassen til at forklare deres pårørende, at de skal være meget opmærksomme på symptomer på coronavirus.

Det samme skal alle undervisere, der har været i klassen.