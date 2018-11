Den folkekære bagerkæde Guldbageren har store problemer med hygiejnen. Godt hvert fjerde besøg af Fødevarestyrelsen er i 2018 endt med en dårlig smiley eller anmærkning. Det er et stykke over gennemsnittet.

»Det er en usædvanlig høj andel, og det er også alt for højt. Den generelle hygiejne i kæden trænger til en gevaldig opfriskning.«

Sådan lyder vurderingen fra Michael René, ekspert i fødevarehygiejne og lektor ved Københavns Professionshøjskole.

»Som forbruger skal man lige holde øje, før man går ind i en af de her butikker. Det er nok en god idé at have en naturlig skepsis og scanne smiley-rapporten, før man køber morgenbrød. Man må jo gå ud fra, at de får rettet op på situationen på sigt. Det er de nødt til,« siger Michael René.

Guldbageren i Køge havde store problemer med hygiejnen i slutningen af september.

Ud af 35 besøg i de butikker, som Guldbageren selv oplyser er en del af deres kæde, er seks kontroller endt med en anmærkning og tre endt med en sur smiley og bøde.

Det betyder, at 25,7 procent af Fødevarestyrelsen kontrolbesøg i 2018 er endt med en løftet pegefinger eller det, der er værre.

Fødevarestyrelsen bekræfter over for B.T., at den statistik er over gennemsnittet i forhold til bagerkæder og generel detailhandel.

En gennemgang af kontrolrapporten hos Guldbagerens butikker er til tider grum læsning.

Det gik helt galt i Køge i slutningen af september.

I slutningen af september gik det helt galt i Guldbageren i Køge, hvor kontrollanterne kvitterede ved at lukke butikken midlertidigt og stange en bøde på 20.000 kroner ud. I rapporten står der blandt andet:

'Massiv forekomst af mindre, døde og levende, kakerlakker. Ved kontrol af område ved ovn løber kakerlak frem. Der sidder kakerlak stille på væg ved loft over konditorområde. Ved kontrol af udsalgsområde findes en stor kakerlak (3-4 cm) under brød. Der findes døde kakerlakker under ovn i udsalgsområde og i skabe ved udsalgsområde.'

Ved et besøg to dage senere får butikken dog en glad smiley.

I en anden sag i den grove ende får Guldbageren i Grindsted i slutningen af september en bøde på 10.000 kroner for dårlig hygiejne.

I rapporten beskrives det, hvordan en åben spand mel står op ad en væg, der afskaller, og at kerner og drys er 'kontamineret' af vaskevand og gammelt skidt. Og så bliver det værre:

'På emballage-lager er der rigtig meget emballage, som fremstår utildækket, og i en enkelt stabel med ca. 20 sandkageforme finder tilsynsførende under kontrollen kravlende insekter. På grund af neddryp fremstår en del melsække på lager med fugt og begyndende mugdannelse.'

I Gulbagerens ledelse er man klar over, at der har været problemer det seneste år.

'Som frivillig kæde er det ekstra kedeligt, når nogle medlemmer får sure smileys ved kontrolbesøg, det går jo desværre også ud over resten af medlemsbutikkerne,' skriver Michael Mikkelsen, direktør i Guldbageren A/S, til B.T. og uddyber:

'Vi er godt klar over, at der har været et par dårlige sager i vores medlemskreds, og vi har netop afholdt årsmøde, hvor dette punkt var til debat. Vi opfordrer alle til at stramme yderligere op, så vi formindsker chancen for sure smileys.'