Selv om Lars Larsen er Danmarks fjerde rigeste mand, og milliarderne vælter ind, er det langtfra alt, som Dyne-Larsen rører ved, der bliver til guld.

Det blev udstillet, da Lars Larsens virksomhed IDdesign, der står bag kæderne Idemøbler og Ilva, tirsdag måtte tage konsekvensen af et underskud på 366 millioner kroner over fire år og slå kæderne sammen.

B.T. har gennemgået Lars Larsens omfattende portefølje af virksomheder. Af 14 selskaber, B.T. har gennemgået, giver otte af dem underskud i millionklassen, mens de resterende seks bidrager solidt til formuen.

B.T. opridser i det følgende Lars Larsens forretningsimperium. Vi starter med de seks guldæg – og opridser herefter de otte selskaber, som har kostet Dyne-kongen hundreder af millioner af kroner.

Jysk skovler penge ind. Foto: Henning Bagger Vis mere Jysk skovler penge ind. Foto: Henning Bagger

Jysk

Kæden, der ’sælger alt til boligen’, blev stiftet af Lars Larsen i 1979, hvor den første Jysk-butik åbnede i Aarhus. I dag har Jysk 2.700 butikker fordelt på 52 lande.

Det seneste regnskab viste en rekordomsætning på svimlende 26,6 milliarder kroner – og et overskud på 3,5 milliarder kroner.

Samlet resultat af de fem seneste regnskaber: +15,2 milliarder kroner.

Bolia.com

Kæden, der sælger luksusmøbler, har de seneste år været et solidt guldæg for Lars Larsen.

Han købte Bolia i 2005, og efter nogle år med svingende resultater ruller millionerne nu ind.

Samlet resultat af de fem seneste regnskaber: +179 millioner kroner.

Actona Company

En af Danmarks største møbelproducenter beliggende i Holstebro.

Dyne-Larsen købte selskabet i 2015, da hans ven, Orla Dahl Jepsen, som stiftede Actona Company, døde.

Samlet resultat af regnskaberne siden 2015: +208 millioner kroner.

Scancom

Storproducent af havemøbler, som sælges til detailkæder og byggemarkeder i hele verden – blandt andet Jysk.

Lars Larsen købte sig ind i selskabet i 2006 og overtog det fulde ejerskab i starten af 2019.

Samlet resultat af de fem seneste regnskaber: +26,6 millioner kroner.

Vision Properties

Selskabet køber ejendomme og renoverer dem med henblik på udlejning eller videresalg.

I 2018 købte Vision Properties eksempelvis Palle Skov Jensen og Jensens Bøfhus’ jagtejendom ved Bogense.

Samlet resultat af de fem seneste regnskaber: +69,5 millioner kroner.

Solid Leasing

Det nyeste selskab i Lars Larsen Group.

Det er oprettet i 2016 og gør sig i at lease luksusbiler.

Samlet resultat af de to seneste regnskaber: +3,3 millioner kroner.

Idemøbler bliver udslettet og lægges om til Ilva'er. Foto: Erik Refner Vis mere Idemøbler bliver udslettet og lægges om til Ilva'er. Foto: Erik Refner

IDdesign (Ilva og Idemøbler)

Lars Larsen overtog møbelkoncernen, der har møbelkæderne Ilva og Idemøbler under sig, i 2013. Det har været et dyrt bekendtskab.

Så dyrt, at IDdesign tirsdag offentliggjorde, at de to kæder slås sammen og fremover drives som Ilva.

Samlet resultat af de fem seneste regnskaber: -332 millioner kroner.

Sengespecialisten

Kæden, der sælger senge i høj kvalitet, blev opkøbt af Lars Larsen i oktober 2014.

Siden har regnskaberne vist underskud, men det seneste var ’kun’ et minus på 209.000 kroner – og et overskud forventes næste år.

Samlet resultat af regnskaber siden 2014: -11,4 millioner kroner.

Interior Direct

Sælger indretningsartikler til hoteller og indgik i 2018 aftaler med 20 hoteller.

Selskabet har eksisteret siden 2003 og har haft et samlet underskud på knap 30 millioner kroner.

Samlet resultat af de fem seneste regnskaber: -11,1 millioner kroner.

Himmerland Golf and Spa Resort har kostet Lars Larsen en formue. Her ses han sammen med golflegenden Thomas Bjørn. Foto: Henning Bagger Vis mere Himmerland Golf and Spa Resort har kostet Lars Larsen en formue. Her ses han sammen med golflegenden Thomas Bjørn. Foto: Henning Bagger

Himmerland Golf and Spa Resort

Lars Larsen har aldrig lagt skjul på, at hans elsker golf. Han har været eneejer af Himmerland Golf and Spa Resort siden 2007.

Og selvom det med sikkerhed har bragt mange lykkelige stunder – både Kronsprins Frederik og legenden Thomas Bjørn har spillet på banerne – så har eventyret kostet ham kassen.

Samlet underskud siden 2007: -222 millioner kroner (-37,8 millioner de fem seneste regnskaber).

Backtee

Tøjproducent, som primært sælger golftøj – har blandt andet sponseret Thomas Bjørn, da han var aktiv golfspiller.

Endnu en gang må det lune, at Lars Larsen har golf som sin store passion – man skal nemlig helt tilbage til regnskabet for 1997/1998 for at finde et overskud.

Samlet resultat af de fem seneste regnskaber: -12,2 millioner kroner.

Garia

Producent af eldrevne køretøjer – blandt andet golfbiler og postbiler.

Lars Larsen er hovedaktionær i firmaet, der har tabt mange penge de seneste år.

Samlet resultat af de fem seneste regnskaber: -107,9 millioner kroner.

Letz Sushi koster kassen for Dyne-Larsen. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN Vis mere Letz Sushi koster kassen for Dyne-Larsen. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN

Letz Sushi

Lars Larsen købte sig ind i sushikæden i 2013.

I 2017 overtog han kontrollen og er nu eneejer af kæden, som kæmper med økonomien.

Samlet resultat af de fem seneste regnskaber: -47 millioner kroner.

Eovendo

Et cashback-firma, der betaler brugerne for at se reklamefilm og tilmelde sig nyhedsbreve.

Selskabet har været et rigtig dyrt bekendtskab for Dyne-kongen.

Samlet resultat af de fem seneste regnskaber: -120 millioner kroner.

Sådan har vi gjort Alle firmaernes regnskaber er fundet i virk.dk. Alle overskud/underskud er angivet for resultater efter skat – undtaget resultatet for Jysk. Andre kilder: Berlingske, Finans.dk, Stiften.dk, Fyens.dk, bt.dk.

På trods af at nogle af Lars Larsens selskaber giver store underskud, går Lars Larsen næppe sulten i seng.

Hans personlige formue er af Forbes anslået til at være 31,5 milliarder kroner.

Alene overskuddet i Jysk i 2018 er nok til at dække alle de underskud, hans andre selskaber har givet de fem seneste år tilsammen.

B.T. har kontaktet Lars Larsen Group for en kommentar. Her lyder det, at Lars Larsen ikke har mulighed for at medvirke i denne artikel.