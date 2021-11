Niels Jørgen er vild med genbrug, og grænsen går nærmest kun ved sokker og undertøj.

Men Niels Jørgen køber ikke kun – han sælger også.

Blandt andet til Madonnas stylist, som købte en frakke af Niels Jørgen, som han noget tid efter spottede, hun havde på i en artikel i New York Times, fortæller han til DBA Guide. Også sangeren 'Oh Land', hvis borgerlige navn er Nanna Øland, deler stil med Niels Jørgen.

»For eksempel er det sæt, som Nanna har på i sin musikvideo, hvor Helena Christensen er med, et sæt, der tidligere har tilhørt mig,« fortæller Niels Jørgen til DBA Guide.

Niels Jørgen, der er ekspert i tv-programmet 'Fantastiske Hammerslag', er langt fra den eneste dansker, der gør sig i genbrugsmarkedet.

»Lysten til at genbruge stiger år efter år. I 2021 har vi målt, at 77 procent af befolkningen enten har købt eller solgt en eller flere ting inden for de seneste 12 måneder,« fortæller Julie Schoen, talsperson for DBA.

Og det kan faktisk give en ganske god sjat penge at sælge sine brugtvarer, fortæller hun.

»Vores statistikker viser, at de danskere, der i 2021 solgte brugte ting, i gennemsnit tjente 5.231 kroner på 12 måneder.«

Det genbrugsfund, Niels Jørgen har tjent flest penge på, er en række Chaneltasker, han købte af en dame fra Aalborg.

»Hun solgte en samling Chaneltasker, hvoraf jeg dog kun ville have den ene. Men hun ville kun sælge den, hvis jeg købte alle hendes fem Chaneltasker,« fortæller Niels Jørgen til DBA Guide.

Han gav 7000 kroner for de fem gamle designertasker, der intet fejlede. Den ene beholdt han selv, men de fire resterende solgte han for omkring 3.000 kroner stykket, og dermed endte han med at tjene 5.000 kroner på sit salg.

Niels Jørgen arbejder som frivillig hos Blå Kors i København, hvor han udvælger genbrugsting fra butikken, som med fordel kan udstilles og styles i vinduerne. Derfor ved Niels Jørgen, hvad der virker, når det kommer til at sælge sine brugtvarer:

»Puds og polér dine ting, inden du tager billedet. Find den rigtige baggrund og brug et flot underlag. Brug for eksempel en dug som underlag og brug en bluse som baggrundstapet, og hav gerne en grøn plante i nærheden. Tænk opstilling,« lyder rådene fra Niels Jørgen til DBA Guide.