Skru ned for varmen. Sluk for apparater på standby. Vask tøj, når strømmen er billigst. Det er blevet en folkesport at spare på strømmen, og vi kender efterhånden de gængse spareråd til hudløshed.

Men er der penge at spare andre steder? Her er tre energispareråd, du måske ikke kender.

Før vi går i gang, skal vi dog lige slå noget fast:

De traditionelle energispareråd, du har lært at kende på det seneste, er de mest effektive – ja nogle af de utraditionelle spareråd herunder har i bedste fald en meget begrænset effekt.

Med de nuværende energipriser har det gamle ordsprog om, at 'mange bække små gør en stor å' imidlertid fået en helt ny betydning, så hvorfor ikke spare lidt ekstra ved at gøre noget, du næppe havde overvejet før?

Her kommer de tre utraditionelle råd, som er hentet i Berlingske og Energiguiden.dk:

1) Brug brændeovnen som komfur

Hvis du har en brændeovn, kan du udnytte varmen, når den er tændt op. Flere danske brændeovnsejere er for eksempel begyndt at koge vand på den varme flade – og det er faktisk ikke en dum idé.

»Hvis der i forvejen er tændt op, kan man godt udnytte varmen, der kommer fra den,« siger Tue Patursson, der er fagekspert hos videnscenteret Bolius, til Berlingske.

Han tilføjer, at du skal være opmærksom på, om den tallerken, du sætter ovenpå den varme brændeovn, rent faktisk kan tåle det.

2) Lad mobilen op i flytilstand

Du skulle kunne lade mobilen hurtigere op i flytilstand – hvor du hverken kan gå på nettet, ringe eller modtage beskeder.

Men ifølge Tue Patursson sparer du kun ganske få kroner om året med den manøvre.

3) Luft ud på den rigtige måde

Det er nødvendigt at lufte ud – også i den kolde efterårs- og vintertid, vi er på vej ind i. Men den efterfølgende opvarmning af boligen bliver hurtigt en bekostelig affære med de nuværende energipriser.

Ved at lufte ud på den rigtige måde, kan du imidlertid spare penge.

I stedet for at lade et vindue stå på klem i timevis, bør du to gange om dagen åbne vinduerne på vid gab, men kun i fem-ti minutter.

»På den måde får du frisk luft ind i boligen, uden at inventar og indervægge når at blive afkølede. I modsætning til, hvis du har et enkelt vindue stående på klem i flere timer,« skriver Energiguiden.dk og fortsætter:

»Gør du det sidste, vil det nemlig kræve meget mere energi at varme boligen op igen, end det vil gøre efter få minutters effektivt gennemtræk.«

Berlingske har samlet flere utraditionelle – og mere eller mindre effektive – energispareråd i en guide, som du finder HER.

Fire overordnede spareråd til danskerne 1) Skru ned for varmen 2) Begræns brugen af varmt vand 3) Spar på strømmen – sluk for apparater, når de ikke er i brug og for unødvendig belysning 4) Brug strømmen, når den er billigst Kilde: Energistyrelsen

B.T. satte for kort tid siden Tue Patursson i stævne for at få de bedste energispareråd til familien Danmark.

»Følger man nogle råd til, hvordan og hvornår man bruger hårde hvidevarer, lys, computer og andre ting, der bruger el, så vil en gennemsnitsfamilie typisk kunne spare mellem 20 og 25 procent mindre på strømmen,« sagde Tue Patursson og tilføjede:

»Om året vil det med de nuværende priser være mellem 4.000 og 5.000 kroner, der kan spares på regningen.«

Hvordan du bærer dig an med det, kan du læse meget mere om HER.