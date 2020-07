Købsprisen på et hus, en lejlighed eller et sommerhus sniger sig gerne op på millioner af kroner. Og boligen er således for langt de fleste menneskers vedkommende det største køb, man nogensinde kommer til at foretage.

Men udbudsprisen på et nyt hjem er ikke det eneste, du skal have plads til i budgettet, når du skal købe bolig - der er nemlig også andre udgifter ved et boligkøb, som man skal være opmærksom på.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

»Det er dyrt at handle bolig - og de samlede udgifter kommer bag på mange førstegangskøbere. Og selvom mange købere godt ved, at der er omkostninger til både stat, bank, advokat og flyttemænd, så bliver det store summer, når alle beløbene bliver lagt sammen. Derfor er det heller ikke nok “kun” at spare fem procent op til udbetalingen af en bolig.«

Det siger Lise Nytoft Bergmann, der er chefanalytiker og boligøkonom hos Nordea Kredit.

Tinglysningsafgift og skøde

»Når man handler ejerbolig, betaler man tinglysningsafgift til staten. Den består af et fast gebyr på 1.750 kroner og et variabelt gebyr på 0,6 procent af købesummen.«

»Er der tale om en bolig til to millioner kroner, så løber tinglysningen af skødet op i 13.750 kroner. Udgiften til skødet kan ikke medfinansieres i banken, derfor skal du som boligkøber selv spare hele beløbet op,« siger Lise Nytoft Bergmann.

Advokat, byggesagkyndig og elinstallatør

»Ved et boligkøb vil der almindeligvis også være udgifter til advokat, bygningssagkyndig og en elinstallatør.«

»En advokat koster cirka 8.000 kroner for et hus - og bygningssagkyndig og elinstallatør koster omkring 6.000 kroner som pakkeløsning. Beløbene varierer på tværs af landet og den aktuelle konkurrencesituation,« siger Lise Nytoft Bergmann til Boliga.dk.

Ejerskifteforsikring, flytning og istandsættelse

»Hvis man gerne vil sikre sig og køber en ejerskifteforsikring, så kan det koste omkring 8.000 kroner. Dertil kommer flytteomkostninger på måske 10.000 kroner - og ofte er der også noget istandsættelse af den nye bolig, som kan koste alt fra prisen på en flaske Ajax og op til store beløb på mange tusinde kroner,« siger Lise Nytoft Bergmann.

Låneomkostninger

»Der er også omkostninger ved at optage et lån både hos bankerne og realkreditinstituttet, men modsat mange af de mange andre udgifter ved et boligkøb, så kan omkostningerne ved et lån medfinansieres ved optagelsen af det. Derfor behøver du heller ikke selv spare op til det på forhånd,« siger Lise Nytoft Bergmann fra Nordea Kredit.

