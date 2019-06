Et parti ostepølser er blevet pakket i en forkert pakke, og derfor fremgår det ikke, at der er ost i produktet.

Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelse, hvor de oplyser, at ostepølserne er blevet pakket i en 'XXL Grill Pølser'-pakning.

Det betyder, at det ikke fremgår, der er allergenen mælk i produktet.

Pølserne er solgt i Bilka over hele landet.

Forbrugere, der lider af allergi eller intolerance over for mælk, kan risikere at opleve sygdom, hvis de spiser pølserne med ost i.

Derfor opfordrer Fødevarestyrelsen til, at folk med mælkeallgeri undlader at spise pølserne.

Produktet kan leveres tilbage til butikken, hvor de er købt, eller kasseres.

