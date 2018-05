Det kan være svært at erkende sit barns overvægt. Men man hjælper ikke barnet ved at udskyde at gøre noget ved problemet.

København. Som forælder kan det være hårdt at se realiteterne i øjnene og endnu sværere at tale med sit barn om det: Barnet er blevet overvægtigt.

- De fleste forældre synes, det er svært at sætte ord på det med vægten over for deres børn, fordi der ligger en indbygget kritik i det, siger Susanne Attrup Blomsterberg, som er psykolog hos Center for Børn og Unges Sundhed.

På centret lyder opfordringen, at børnene skal lære at kende forskel på, hvad der er sundt og usundt. Og så behøver man faktisk ikke at tale så meget om overvægt og slankekur, fortæller Susanne Attrup Blomsterberg.

- Hvis vi kigger på, hvad Sundhedsstyrelsen anbefaler, så er det ikke kun noget, der gælder de overvægtige børn. Det er i virkeligheden det, vi alle burde gøre, siger hun og understreger, at det ofte fungerer bedst, hvis man ser det som en familieopgave.

Børnene skal nemlig lære, hvad der gavner deres krop, hvad en passende mængde mad er, og at motion er en del af hverdagen.

- Det er ikke, fordi det er forbudt at tale om mængder, eller hvad der er en god og sund vægt. Men det kan blive enormt tungt hele tiden at tale om, siger Susanne Attrup Blomsterberg.

- Det handler også om at finde nogle nye måder at være sammen som familie på. Så man kommer op af sofaen og ned i gården og laver nogle ting sammen med børnene, tilføjer hun.

Hvert femte barn er overvægtigt ifølge Sundhedsstyrelsen. Det betyder, at det kan være sværere for børn og forældre at se problemet, fortæller Christian Mølgaard, som er professor på Institut for Idræt og Ernæring.

- Dels har man nok en form for blokade som forælder - mentalt er det svært at udnævne sit eget barn som overvægtigt. Men dels er det også svært at se, fordi der er så mange børn, der er overvægtige. Derfor virker børnene egentlig ikke usunde og overvægtige for forældrene, forklarer Christian Mølgaard.

Han mener, at det kan gøre den forebyggende indsats sværere, for der bliver først sat ind, når børnene er nået op på svær overvægt.

Men man hjælper ikke sit barn ved at udskyde problemet. Man risikerer derimod, at det er blevet sværere at gøre noget ved.

- Risikoen for at fortsætte med at være overvægtig og måske svært overvægtig i voksenalderen øges betydeligt, når man er svært overvægtig som barn, fortæller Christian Mølgaard.

- De svært overvægtige børn kan også allerede i barndommen have ledproblemer eller psykiske vanskeligheder, fordi man føler sig mobbet. Man kan også allerede dér have problemer som fedtlever og fedt i blodet, tilføjer han.

Fakta: Integrer den sunde livsstil i hverdagen

- Gør det til et familieprojekt at leve sundt. Det, der er sundt for et overvægtigt barn, er sundt for alle.

- Tal om, hvad der er sundt og godt for kroppen. Og hvorfor det er vigtigt at have en sund krop med energi til at løbe og lege.

- Tænk over mængderne. Portionsanret maden, eller fjern gryderne fra bordet, så man ikke bare tager mere.

- Få bevægelse ind i hverdagen, og lav aktive ting som familie.

- Vær tålmodig. Det kræver tid og energi at lægge vaner om.

Kilde: Susanne Attrup Blomsterberg.

/ritzau fokus/