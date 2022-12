Lyt til artiklen

Tirsdag fik rigtig mange danskere en super kedelig besked: Hvis de har bestilt julegaver hos webshoppen Pixizoo, der gør sig i ting til børn, kommer gaven næppe frem.

En af de kunder, der bliver ramt direkte, er Grete Tulinius fra Vestsjælland.

Hun købte den 8. december nogle tuscher og noget til neglene hos Pixizoo for omkring 400 kroner.

Få dage senere fik hun en besked om, at varerne nok ville blive forsinkede, fordi Pixizoo havde travlt.

Men nu er det gået fra ondt til værre.

»Nu har jeg set, at de er gået konkurs. Det er skide ærgerligt. Det jeg er mest irriteret over, er, at de har trukket penge uden at sende en vare. Det er ikke okay,« siger 58-årige Grete Tulinius.

»Jeg skrev allerede til deres kundeservice i sidste uge, og der kom et autosvar om, at der ville gå 14 dage, før de kunne svare på min henvendelse.«

Pixizoo får lige nu massiv kritik på sociale medier fra danskere, der er dybt utilfredse over, at deres gaver ikke når frem.

Grete Tulinius har taget konsekvensen.

»Jeg har allerede købt nogle nye julegaver, for de skal jo nå frem til jul,« siger hun.