Fødevaresstyrelsen advarer forbrugere om, at der er konstateret for høj pH-værdi i et parti af 'Den Ægte Mayonnaise' fra Graasten Salater.

Der er tale om 375 grams flasker, der er markeret med holdbarhedsdatoen 17.12.2019.

Fødevarestyrelsen oplyser, at der ingen sundhedsrisiko er forbundet ved at spise produktet, men at det alligevel er uegnet, da den for høje pH-værdi kan medføre begrænset holdbarhed.

Ifølge Jydske Vestkysten er det tredje gang på mindre end 12 måneder, at Graasten Salater tilbagekalder partier af deres mayonnaise.

Det skete også i maj, hvor der blev fundet skimmelvækst i et parti, og i december 2018, hvor der var fund af mug i flasker med mayonnaise.

Mærket 'Ægte Mayonnaise' bliver solgt i dagligvarebutikker over hele landet.

Fødevarestyrelsen råder forbrugere til at levere produktet tilbage til butikken, hvor det er købt, eller kassere det.