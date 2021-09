Sport, sport, sport.

Ordet er gået igen i mail og breve, når millioner af danskere de seneste år har fået besked om, at de skal sluge en prisstigning på tv-pakken. Sportsrettighederne bliver dyrere, og derfor skal du til lommerne, har parolen lydt.

Men nu vinder en tendens frem, som med stor sandsynlighed kommer til at spare de fleste danskere penge.

For selvom sportsrettigheder igen blev udpeget som hovedskurken, da YouSee onsdag bekræftede over for B.T., at der i starten af 2022 er prisstigninger på vej til YouSees en million tv-kunder, kan den slags snart være fortid.

I takt med at stadig flere streamingtjenester kommer på markedet, og tv-udbydere indfører en stigende grad af valgfrihed, bliver regningen i større omfang målrettet de kunder, der rent faktisk ser sport.

Og selv sportsfansene kan på sigt blive begunstiget af besparelser – og gør det i visse tilfælde allerede.

»Sport bliver skilt mere og mere ud og fragmenteret. Vi ser streamingtjenester som Viaplay, TV 2 Play og Discovery satse på sport i Danmark, og vi ser internationale tjenester satse på sport,« forklarer Claus Bülow Christensen, digital analytiker og indehaver af TommorowsNextMedia.

Det betyder helt konkret, at de danskere, der ikke ser sport, i tiltagende omfang har mulighed for at vælge det fra og dermed også vinke farvel til den del af stigningen, der handler om sportsrettigheder.

John Strand mener, at skifter som Messis fra Barcelona til PSG er direkte årsag til, at tv-priser stiger voldsomt Foto: ALAIN JOCARD Vis mere John Strand mener, at skifter som Messis fra Barcelona til PSG er direkte årsag til, at tv-priser stiger voldsomt Foto: ALAIN JOCARD

Og det er ikke et ubetydeligt beløb.

Priserne for internationale sportsrettigheder er blevet pumpet i vejret de seneste år og har derfor sat sig i forbrugerpriserne.

En stor tv-pakke hos YouSee er eksempelvis steget med 61 procent i pris over ti år, mens priserne i samfundet er steget med 9,5 procent, viser beregninger, B.T. har foretaget.

»Sportsklubber og dem, der ejer rettighederne, har udviklet sig til grådige mennesker. Bare se på, hvad en fodboldspiller tjener i dag, og så har du lidt af forklaringen på, at almindelige tv-kunder har oplevet voldsomme prisstigninger,« siger teleanalytiker John Strand, der driver Strand Consult:

»Alle klapper, når Messi skifter til PSG, men ingen tænker over, hvor alle de penge kommer fra. Vi kommer til at se en opsplitning af de her rettigheder, og det kommer i høj grad til at ske på streamingtjenester, hvor dem, der vil se noget specifikt, kan abonnere.«

Men også sportsfans kan på flere punkter komme til at opleve besparelser.

Opsplitningen af rettigheder vil eksempelvis gøre det muligt kun at abonnere på Premier League, cykelsport, den spanske liga eller andet, så man ikke skal sluge en hel pakke af rettigheder, vurderer Claus Bülow Christensen.

Lige nu og her kan det dog være svært at få øje på.

Det er ikke mere end et halvt år siden, at Viaplay serverede en vild prisstigning til kunderne på 110 kroner om måneden for deres sportspakke, fordi NENT, der står bag Viaplay, havde købt en nye sportsrettigheder.

Alle sportsrettighederne er pakket sammen i én stor bunke, og derfor betaler du også for de sportsgrene, du ikke ser: 449 kroner om måneden.

Også TV 2 Play har for nylig serveret stigninger for kunderne i forbindelse med køb af nye rettigheder.

Men i takt med at sportsrettigheder bliver splittet op, kommer der nye spillere til.

Et rigtig godt eksempel er denne lørdag aften. Her bokser Anthony Joshua mod Oleksandr Usyk om tre bælter i sværvægt.

En kamp, der normalt vil koste 500 kroner i såkaldt pay per view, men som nu kan ses på DAZN, hvis man har et abonnement, der lige nu koster 13 kroner om måneden.

For mange danske boksefans er prisen for at se international boksning faldet markant i det år, DAZN har været til stede i Danmark.

»Vi ser tjenester som DAZN og eksempelvis Amazon, som er internationale spillere, der i stigende grad opkøber sportsrettigheder. Og når de gør det, er det investorer med dybe lommer, som måske ikke nødvendigvis lige så direkte skal tjene penge på sporten nu og her,« siger Claus Bülow Christensen og forklarer:

Allerede nu har internationale tjenester som DAZN gjort det en del billigere at se sport i Danmark. I weekenden kan du se Anthony Joshua mod Oleksandr Usyk for en abonnementspris på 13 kroner. Normalt ville sådan en kamp koste 499 i pay per view. Foto: ANDREW COULDRIDGE Vis mere Allerede nu har internationale tjenester som DAZN gjort det en del billigere at se sport i Danmark. I weekenden kan du se Anthony Joshua mod Oleksandr Usyk for en abonnementspris på 13 kroner. Normalt ville sådan en kamp koste 499 i pay per view. Foto: ANDREW COULDRIDGE

»DAZN er ved at bygge en kundebase, og Amazon køber sport ind for at få kunder til deres Prime-koncept.«

DAZN køber lige nu op i sportsrettigheder i hele verden, og det samme gør Amazon, der for eksempel viser en del Premier League-kampe i England.

»Hvis de virkelig vil det her, så kommer vi til at se et enormt pres på de danske spillere. Det kan blive en voldsom udvikling,« siger Claus Bülow Christensen:

»Det er helt andre muskler, når en spiller som Amazon er inde over, og de kan prissætte på en helt anden måde og mere aggressivt end de danske tjenester.«