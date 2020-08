Om kort tid lukker det populære Google Play Musik ned og vil ikke længere kunne bruges som musiktjeneste. I stedet bliver tjenesten erstattet af YouTube Music.

Nedlukningen af tjenesten sker mellem oktober og slutningen af året, og dine spillelister forsvinder permanent. Det skriver The Verge.

Men bare rolig, Google Play Musik har gjort det nemt for dig at overføre din musiksamling til den nye tjeneste, YouTube Music. Og her følger alle dine albums, playlister, uploads og anbefalinger med over.

Den nye tjeneste er dog en smule anderledes end det Google Play Musik, du måske er vant til. Det ser i hvert fald lidt anderledes ud.

Teamet bag de to tjenester er dog det samme, så indholdsmæssigt skal du ikke frygte det store.

YouTube Play har mere end 65 millioner officielle sange, albums og playlister. Og tjenesten har også stadig en masse af de samme funktioner som Google Play Musik.

Skulle det ske, at informationen om at overføre spillelister går i glemmebogen, kan du ånde lettet på. Inden dine hjemmelavede spillelister slettes for altid, vil Google Play minde dig om, at du skal huske at overføre.

Selvom der er længe til, at tjenesten lukker ned, vil det dog allerede fra om 30 dage ikke længere være muligt at downloade og uploade musik med musikmanager.

Ligeledes forsvinder musikbutikken i Google Play også om 30 dage. Det vil altså ikke længere være muligt at købe musik, og alle forudbestillinger annulleres.

Men når du overføre dine sange til YouTube Play, følger dine købte sange selvfølgelig med.