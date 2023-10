Google har lanceret den helt store opgradering til Google Maps.

Opgraderingen giver både bilister, turister og københavnere flere og bedre muligheder for at udforske og navigere i verden ved hjælp af kunstig intelligens.

Det oplyser Google i en pressemeddelelse. Og dermed svarer man igen på en nylig opdatering af Kort-appen fra Apple.

Det er nye AI-drevne nyheder, som man kan benytte.

I København kan lokale beboere og turister fremover blot løfte telefonen, klikke på Lens-ikonet i Maps og pege telefonen i retning af for eksempel en flot bygning eller en livlig gade, når de vil undersøge nabolaget.

For eksempel kan Maps informere dig om, at der rundt om hjørnet ligger et åbent supermarked, busstoppested eller populær kaffebar.

Den nye, mere visuelle måde at orientere sig på i byen er muliggjort af integrationen af Google Lens i 53 nye byer i Maps, herunder altså København.

Foto: Google Vis mere Foto: Google

Google har også opdateret Maps med mere virkelighedstro og præcise afbildninger af bygninger og veje, der gør det lettere at orientere sig hurtigt og sikkert, når man sidder bag rattet.

Samtidig opgraderes den visuelle vejledning i forbindelse med avancerede forgreninger af vejbaner og til- og frakørsler på motorvejen, så du undgår pludseligt at skulle krydse flere baner for at nå en afkørsel.

»Google Maps er meget mere end at komme fra A til B. Det skal også give både information og inspiration. Og Maps skal gøre det let, sikkert og sjovt at færdes nye steder – uanset transportform,« siger Jesper Vangkilde, kommunikationschef for Google i Danmark.

»Vi arbejder hele tiden på at gøre oplevelsen for brugerne mere levende, og heldigvis åbner udviklingen inden for AI nogle helt nye muligheder, både nu og på den lidt længere bane.«

Opdateringerne ruller ud på danske telefoner over de kommende uger.

Det er ikke lang tid siden, at ministre og topembedsmænd er blevet bedt om at holde sig fra Google på mobilen.



Politiken har på det seneste afdækket, hvor udbredt det avancerede spyware Predator og andre spionteknologier er.

Den generelle anbefaling til ministre, departementschefer og særlige rådgivere kan findes i en sikkerhedshåndbog, som Politiken har fået aktindsigt i.

I den står det, at de kun må bruge særligt udvalgte apps på deres telefoner.

Apps, som ikke er tilladt, er Snapchat, TikTok og motionsapps som Strava.

Desuden må de ifølge Politiken heller ikke bruge Googles søgemaskine. I stedet skal de bruge DuckDuckGo, som er en søgemaskine, der ikke gemmer informationer i samme omfang som Google.