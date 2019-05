Internetgiganten Google vil nu gøre det langt nemmere at styre, hvilke data der bliver gemt om din gøren og laden på internettet.

Det skal ske via nye funktioner, som bliver rullet ud til alle Googles brugere i hele verden i løbet af de kommende uger og måneder. Det oplyser Google onsdag aften.

Det er helt konkret Googles Lokationshistorie og App-aktivitet, der normalt bruges til at huske, hvad du har søgt på, og hvilke steder, du har besøgt, der laves om radikalt.

Det sker i første omgang med en funktion, hvor du ikke længere manuelt skal slette de data, Google har gemt – du skal blot aktivere et program, der automatisk sletter de oplysninger, der er indsamlet om dig.

Sådan bruger du Googles nye funktion Googles nye muligheder for at slette data rulles ud de kommende uger. Google guider til, hvordan du bruger den nye funktion: · Sæt en tidsramme på, hvor lang tid du ønsker data om din aktivitet gemt - enten 3 eller 18 måneder. · Al data ældre vil automatisk blive slettet fra din konto. · Du kan altid slette hele eller dele af din datahistorik på din Google-konto under privatliv - eller fortsætte med at gemme dataen, indtil du sletter den manuelt. Kilde: Google

»Der er rigtig mange brugere, som ønsker endnu større råderet over deres privatliv, og det hører vi. Nu gør vi det endnu nemmere for folk at slette data og styre privatlivsindstillingerne,« siger Jesper Vangkilde, kommunikationschef for Google i Danmark:

»Og det her er kun en begyndelse. Der kommer flere tiltag de kommende måneder, som gør det endnu nemmere for brugerne at få slettet data, der er lagret om dem.«

Han minder dog om, at mange af de data, der bliver gemt om dig, bruges til at gøre din oplevelse med Google smidigere:

»Det er jo de små genveje i hverdagen, man ikke tænker over: at når du søger på Google, der kommer din søgehistorik frem eller et gæt på, hvad du vil søge efter baseret på din søgehistorik. Vi forventer ikke, at der er mange, der vil slette al deres data, men det er helt klart noget, vi vil gøre nemmere for dem, der vil,« siger Jesper Vangkilde.