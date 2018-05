At ens børn havner i en luksusfælde med stor gæld, er lidt af et mareridt for de fleste forældre. Derfor skal børn og unge lære om økonomi hjemmefra.

København. Det er de færreste steder, der står privatøkonomi på skoleskemaet. Derfor er det vigtigt, at børn og unge lærer finansielle færdigheder af deres forældre, mener Morten Holm Steinvig, specialkonsulent i Penge- og Pensionspanelet.

- En generel økonomisk opdragelse er vigtig, for når man flytter hjemmefra, så skal man jo til at jonglere sin egen privatøkonomi og styre sit forbrug, siger han og kommer med fem gode råd.

1) Giv lommepenge

For at lære at håndtere en økonomi, så skal der være nogle penge at administrere. Derfor skal børn have lommepenge.

- Man skal give lommepenge på fast basis, det kan være ugentligt eller månedligt. På den måde lærer børn og unge, at penge falder med en bestemt rytme, så man lærer at få dem til at strække, siger Morten Holm Steinvig.

2) Begå egne fejl

Man lærer meget af egne fejl, derfor skal man som forældre ikke blande sig i alle dispositioner, men finde balancegangen mellem rådgivning og frie tøjler.

- Det jo ærgerligt, hvis de hele tiden bruger deres avisrutepenge på at købe apps og aldrig får sparet op til noget, siger han.

3) Spar op

Det er en god økonomisk dyd at kunne spare op, og det skal man hjælpe sine børn med at lære, siger Anders Valdemar Juhl, rådgiver hos Uvildigeråd.dk.

- Børn kan jo godt lide at tale om drømme, så tal om, hvad der er realistisk, men husk at synliggøre, hvad det kræver, siger han.

Så er ønsket en ny cykel, så skal det forklares helt pædagogisk, siger Morten Holm Steinvig.

- Hvis du lægger 100 kroner til side om måneden, så har du råd til den om halvandet år.

- Man kan også finde et billede af en cykel og klippe det op i ti bidder, så når du har sparet op ti gange, så svarer det til cyklen, foreslår Morten Holm Steinvig.

4) Tal om impulskøb

Børn bliver forbrugere i en meget ung alder, derfor er samtalen om, hvad der er nødvendigt kontra lækkert at have, meget vigtig.

- Man kan tale om, hvad man må undvære, hvis man bare skal have de her nye bukser. Så kan det være, at opsparingen til cyklen kommer til at tage længere tid, siger Morten Holm Steinvig.

5) Gæld og lån

- Det er så afsindigt vigtigt at få fortalt, hvor uhensigtsmæssigt det er at tage de dyre kviklån og sms-lån, det er jo total lokkemad med vanvittige renter, siger Anders Valdemar Juhl.

Og låner man penge ud til sine børn, må man ikke blive blødsøden og "glemme" at få dem igen.

- Børn skal også lære, at når man låner noget af andre, så skal det også betales tilbage, ellers er det lettere at havne i en gældsfælde, siger Morten Holm Steinvig.

Fakta: Gode råd til lommepenge

- Begynd med lommepenge, når barnet er 6-7 år. Giv hver uge et mindre beløb. Så har barnet til lidt slik og lærer at bytte penge for noget, de gerne vil have.

- Når barnet er 8-11 år, kan man sætte beløbet op og begynde at give lommepenge hver 14. dag. Så kan barnet lære, at det kan købe en bamse, men ikke også en brandbil.

- Ved 12-15 år kan man give et noget større beløb en gang om måneden. Og så skal man introducere, at de også selv skal betale for nogle ting - eksempelvis tøj eller biografbilletter.

Kilde: Forbrugerrådet Tænk.

/ritzau fokus/