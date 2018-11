Måske er det pengepungen, der ender med at være den udslagsgivende motivation. Eller måske er det visheden om, at du kan gøre noget godt for miljøet.

40 procent af energiforbruget i Danmark kommer nemlig fra bygninger. Men det er ikke kun kloden, der nyder godt af energirenovering - også for den enkelte boligejer kan der være penge at spare.

For der er typisk tre områder, man vinder på, hvis man gør boligen mere energivenlig: klimaet, en her-og-nu-besparelse og så boligens værdi på den lange bane. Det forklarer direktør i Jydsk Tagteknik Danny Kromanne:

»Besparelsen på varmeregningen vil typisk kunne mærkes, ligesom klimaet drager nytte af det. Mens det tredje aspekt er relateret til energimærket, som en ejendom skal have, før den kan handles. Der siger ejendomsmæglerne, at jo bedre energimærke, jo højere er salgsprisen,« siger han til Boliga.

Energisyndende årgange

Så mens skolens yngste børn muligvis er ved at lære deres ABC, så er det ikke en viden, man som voksen kan pakke helt væk. En opgørelse fra Boliga viser da også, at jo bedre et energimærke et hus har, jo dyrere vil det som regel også være.

Det er typisk på de ældre huse, der kan være penge at spare på den lange bane, hvis man efterisolerer. Særligt et par enkelte årgange af boliger kan drage nytte af at blive polstret bedre mod vinterens lavere temperaturer:

»De gamle huse - specielt dem bygget i 50'erne, 60'erne og 70'erne - er store klimasyndere. I dag bygger man anderledes, og der er langt større isoleringskrav. Ser man på de gamle huse, så var der slet ikke samme fokus på energi- og varmeudgifter, for det kostede ikke så meget at fyre op dengang,« siger Danny Kromanne.

Til tops og til siderne

Når man taler efterisolering, er der to områder, hvor man typisk vil kunne sætte ind: hulmursisolering og loftisolering.

»Det er særligt de to forbedringer, der er meget aktuelle og væsentlige at få udført. Den periode vi er i nu – hvor det er koldt ude og varmt inde – kan man få lavet en termografi af huset. Den afslører nemlig, om der er kulde-syndere på facader og loft. Viser det sig her, at man har et problem, kan man få yderligere isoleret. Har man eksempelvis fået lavet ny el på loftet, kan man have fået uglet isoleringen op, så der er kommet kuldebroer,« siger Danny Kromanne.

Endnu en mulighed kan være at udskifte døre og vinduer til en mere klimavenlig model - og sikre sig, at der er isoleret ordentligt omkring dem.

Der er dog også en bonus-gevinst ved at få gjort huset mere modstandsdygtigt over for blæst og kulde:

»I ældre boliger vil man typisk opleve et bedre indeklima uden træk og kuldebroer – og dermed kan man også undgå misfarvning af væggene med tiden,« siger Danny Kromanne.

»I nyt byggeri er der brugt mange kræfter på dampspærre, isolering og tæthed, så der har man ofte den modsatte udfordring: at man i højere grad har brug for at sikre sig, at der kommer luft ind i boligen.«

Her er fire spørgsmål, du altid skal stille, før du køber hus.