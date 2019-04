En række populære hjemmesider, hvor danske fodboldfans i hobetal vælter ind og ser fodboldkampe ulovligt, står nu til at blive blokeret af danske teleselskaber.

En ny dom kan føre til, at en lang række andre hjemmesider med ulovlige streams også bliver lukket helt ned i Danmark.

Det er et sagsanlæg fra spanske La Liga og RettighedsAlliancen, som i første omgang fører til, at fodboldfans bliver forment adgang til fodboldkampe på nettet, de ikke har betalt for.

Det skriver RettighedsAlliancen i en pressemeddelelse.

’Vi oplever en voldsom trafik til hjemmesider, der tilbyder ulovlig live-streaming af sportsbegivenheder', udtaler Maria Frydelund, direktør for RettighedsAlliance:

'Det er særligt fodboldkampe, der tiltrækker de danske brugere, og med et gennemsnitligt antal besøg på 1,4 millioner danskere om måneden, så er der altså tale om et omfattende og alvorligt problem'.

Ifølge RettighedsAlliancen var der mellem februar 2018 og februar 2019 18 millioner besøg hos de ulovlige streamingtjenester med livesport i Danmark.

En stigning på 15 procent i forhold til året før.

Sagen om at blokere hjemmesiderne – der er i alt tale om ni, som ikke bliver nævnt med navn – blev anlagt mod Telenor. Sager anlægges mod teleselskaber, fordi en eller flere brugere på deres netværk har benyttet hjemmesiderne.

Hele teleindustrien har dog i sinde at rette ind efter dommen, skriver FlatPanels.dk.

Det er første gang, at en dansk domstol har afgjort, at hjemmesider med ulovlige streams af livesport kan blokeres.

Rettighedsalliancen mener, at dommen baner vejen for, at de kan få blokeret flere lignende sider med ulovligt indhold.