Når nattefrosten er forsvundet, så gå i gang med klargøringen af plænen, så græsset strutter grønt og pænt til forårs- og sommersæsonen.

København. Foråret er på vej, men vinteren har mange steder sat sine tydelige spor på plænen. Græsplænen kan være medtaget af især sneskimmel, som slår græsset ihjel og efterlader brune pletter og plamager.

Heldigvis kan den nemt gøres pæn til kommende sommerstunder.

For at få gang i græsset så det strutter grønt i forårs- og sommersæsonen, skal man rive plænen igennem med en rive eller bruge en vertikalskæremaskine.

Riv resterne sammen, og fjern sneskimmel, mos, vissent græs og gammelt græsafklip.

Når der kommer lys og luft til planterne, motiveres de til at sætte skub i væksten, forklarer Haveselskabets rådgiver Rie Birk Lauridsen.

- På den måde kan man hjælpe de gamle græsplanter i gang. Er der store bare pletter uden græs, skal man efterså med nye græsfrø, siger hun og uddyber:

- Græsfrøene skal drysses ud og rives igennem, så de bliver dækket af en smule jord. Foråret er et godt tidspunkt at efterså på, for der er både vand og varme i jorden. Spirer det i en tør periode, skal man vande.

På små plæner kan man sætte fut i græsset ved at sætte en havegreb i jorden, vippe den frem og tilbage, så overfladen løsnes, og røddernes iltes, siger fagkonsulent ved Danske Anlægsgartnere Kim Tang.

- Som udgangspunkt vil jeg ikke anbefale at gøre noget noget ved græsplænen, før jordtemperaturen er cirka otte grader, hvor græsset begynder at vokse og spirer, siger han.

Hvis plænen er meget medtaget og ujævn, kan man topdresse den med en færdigblanding bestående af grus, muld- og kompostjord.

Blandingen fordeles cirka en halv centimeter over hele plænen med bagsiden af en rive. Man kan også blande de nye græsfrø i topdressingen.

Selv om der er lidt gødning i topdressingen, skal man også give plænen gødning yderligere to-tre gange i løbet af sæsonen.

- Går man efter den perfekte golfbaneplæne, skal man give græsset topdressing hvert år, så plænen bliver helt jævn, siger Rie Birk Lauridsen.

- Man kan også gøre sin græsplæne til en urteplæne med forskellige urter. Urterne kommer af sig selv, hvis man stopper med at gøde og topdresse. Man slipper også for at klippe plænen så tit. Urterne vil samtidig være til gavn for bier og andre insekter.

Ønsker man den trimmede have, skal græsslåmaskinen være toptunet, tilføjer Haveekspert ved Bolius Jesper Carl Corfitzen.

- Det har stor betydning, at græsslåmaskinens knive slibes, ellers bliver de sløve.

- Det medfører, at græsset lægger sig ned i stedet for at blive klippet, og det kan give et gulligt skær i stedet for et grønt, siger han.

Fakta: Præparer plænen

- Riv græsset igennem med en hård metalrive med tynde tænder, eller brug en vertikalskæremaskine.

- Kør vertikalskæremaskinen over plænen først på den ene led, så den anden led, og saml græsresterne sammen med en rive.

- En vertikalskæremaskine kan både købes og lejes i byggemarkeder.

- Topdres og efterså plænen, hvis den er ujævn og har bare pletter.

- Overvej at lave græsplænen om til en urteplæne. Det er nemmere at holde og gavner biodiversiteten.

Kilde: Rie Birk Lauridsen.

