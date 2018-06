Et budget behøver ikke at være en kedelig pligt. Inddrag hele familien, og gør indkøbene til en konkurrence for at spare penge og undgå madspild.

København. En krone sparet er en krone tjent. Eller måske en krone på feriebudgetkontoen.

Der kan nemlig være rigtig mange penge at spare, hvis man sætter fokus på de økonomiske vaner og uvaner derhjemme. Og der er god grund til at gøre det til et projekt for hele familien, mener Susanne Arvad, direktør i Arvad Finanshus.

- Det er så absolut en familieopgave. Det gælder valg af menu, planlægning af maden og indkøb, siger Susanne Arvad.

Hun foreslår, at man begynder med at blive mere bevidst om forbruget til mad- og drikkevarer. Her er det nemlig de færreste, der faktisk ved, præcis hvor mange penge de bruger.

- En familie med to voksne og to børn kan spare mellem 2000 og 4000 kroner om måneden, alt efter hvilken adfærd de har. På årsbasis kan det betyde rejser, at få nedbragt gælden hurtigere eller bare at få mere ud af pengene, siger Susanne Arvad.

Hun foreslår at samle familien om opgaven om at få en sund økonomi og overholde et budget. Guleroden for at overholde budgettet kan være en ferie eller en oplevelse, alle kan se frem til.

- Man kan køre sin egen konkurrence om at tømme køleskabet, skabene, eller hvis man har en fryser, man ikke ved, hvad der ligger i, så kan man lægge fokus der og planlægge måltiderne ud fra det, foreslår hun.

Der er mange måder, man kan planlægge og optimere sit forbrug. Og det gælder om at finde en måde, der passer til ens familie. Måske skal der nogle konkrete tal på, som alle i familien sammen kan forsøge at holde sig under.

- For nogle kan det være en konkurrence, hvor man siger, at man lægger et budget, hvor vi har 6000 kroner til mad, og hvis vi så kun bruger de 5000, så kan man få lagt 1000 kroner i ferieopsparingen, siger Susanne Arvad og fortsætter:

- Andre skal have kagedåserne frem og lægge det beløb, de skal bruge på mad hver uge, i kagedåser og så gemme bonerne deri.

Det kan også være en konkurrence om at få brugt alle madrester, så man ikke smider noget ud. På den måde kan man tale om madplaner og madspild i det daglige og involvere børnene.

Fakta: Inddrag børnene

- Børnene skal ikke lægge budget, men man kan godt fortælle, at der i dag er 200 kroner at købe ind for, og så kan man se, hvad man kan få for de penge.

- Find en fælles gulerod, som er belønningen for at overholde budgettet.

- Det kan eksempelvis være at spare op til en ferie eller en fælles oplevelse.

Kilde: Susanne Arvad.

/ritzau fokus/