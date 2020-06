Et nyt testresultat er så uhyggeligt, at det nok giver stof til eftertanke hos enhver bilist.

For hvilken bilejer kender ikke til en situation, hvor ting og sager hurtigt bliver smidt ind i kabinen, hvorefter man starter motoren op og begiver sig afsted?

Det umiddelbart ufarlige scenarium udspiller sig antageligt utallige gange dagligt, men en crashtest foretaget af den tyske bilistforening ADAC understreger, at tilfældig habengut på sæderne kan være alt andet end ufarligt.

Også ved meget lave hastigheder, skriver FDM.

I testen blev en mellemklassebil pakket med varer fra et møbelhus. De løse genstande vejede tilsammen 145 kilo.

Derefter blev en kollission simuleret. Bilen kørte frontalt ind i en væg med blot 45 kilometer i timen.

Resultatet blev, at det ene forsæde blev revet løs, og hovedstøtten blev flået af. Testdukkerne blev fastklemt, og den ene blev desuden ramt i hovedet med så stor kraft, at det ville være livstruende i en virkelig situation, skriver FDM.

»Mange er ikke klar over risikoen at køre med løse genstande i bilen og de kræfter, der udløses ved et sammenstød.«

Sådan pakkes bilen korrekt Store og tunge ting lægges nederst og gerne helt op til bagsædet eller på gulvet

Sørg for, at ting ikke ligger løst og ikke kan bevæge sig i tilfælde af en kollision

Brug seler og stropper til at spænde godset fast. De kan ofte fastgøres ved særlige kroge i bilen – se instruktionsbogen

Saml mindre genstande i én boks

Brug bilens sikkerhedsnet, hvis den har et sådant

Sørg for, at der stadig er et godt udsyn bagud

Overlæs ikke bilen. Kør i stedet to gange eller brug en trailer

Foldes bagsædets ryglæn forover, skal man være særlig opmærksom på løse genstande i bilen Kilde: FDM

»Men som testen viser, kan det nemt ende fatalt. I denne test udløste det 145 kg tunge gods ved sammenstødet en kraft svarende til syv ton, men selv mindre mængder kan have fatale konsekvenser,« siger bilteknisk redaktør i FDM, Søren W. Rasmussen, til interesseorganisationens hjemmeside.

Søren W. Rasmussen opfordrer bilister til at køre to gange, hvis alle genstande i bilen ikke kan spændes fast i første omgang.

Han opfordrer samtidig bilproducenterne til at sørge for at indrette stationcars med lodrette sikkerhedsnet mellem bagagerum og kabine.

I sidste ende er det dog den enkelte bilist eget ansvar at sørge for, at sikkerheden er i orden.