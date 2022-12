Lyt til artiklen

Noget tyder på, at det snart er slut med massive prisstigninger.

I november faldt producentpriserne for tredje måned i træk, viser tal fra Danmarks Statistik. Og det kan vise sig som en rigtig positiv nyhed.

Producentprisindekset viser udviklingen i priserne i de varer, som danske producentvirksomheder sælger til andre virksomheder, forklarer Arbejdernes Landsbank.

»Det her er positivt for virksomheder og forbrugere,« skriver Jeppe Juul Borre, cheføkonom i Arbejdernes Landsbank i en kommentar:

»De månedlige fald i producentpriserne betyder, at virksomhedernes omkostningspres letter, og at prisstigninger overfor forbrugerne bliver mindre nødvendige. Det bidrager helt klart til håbet om, at inflationen for danskerne har toppet.«

De seneste mange måneder har virksomheder sendt de stigende producentpriser direkte videre ud til forbrugerne.

Og selvom meget altså tyder på, at det bliver mindre nødvendigt, er der er et stort 'men'.

»Midt i begejstringen over de faldende producentpriser skal vi huske på, energipriserne igen er begyndt at skyde op. Det kan lægge et nyt pres på producentpriserne. Det er derfor endnu for tidligt at ånde alt for lettet op,« skriver Jeppe Juul Borre:

»Samtidig ligger producentpriserne fortsat 14 procent højere end for et år siden. Så de seneste måneders fald betyder altså ikke, at vi er tilbage på samme niveau som før stigningen.«