Er du den heldige ejer af et sommerhus, har du ikke bare dit helt eget fristed:

Måske har du også udsigt til en uventet gave fra Skattefar.

Dagbladet Børsen skriver nemlig, at nogle af landets sommerhusejere kan få over 100.000 kroner tilbage.

Det skyldes nye ejendomsskatter, der træder i kraft næste år, og som ventes at give større tilbagebetalinger flere steder.

Det er dog ikke alle med sommerhus, der kan se frem til en fed check, skriver Børsen.

Avisen citerer beregninger fra Skat, som viser, at de største kompensationer ser ud til at blive for dyre sommerhuse på Fanø, hvor den gennemsnitlige tilbagebetaling ifølge Skats egne tal er 173.600 kroner.

I Ringkøbing-Skjern Kommune kommer den gennemsnitlige kompensation for både billige, typiske og dyre sommerhuse op over 100.000 kroner.

Du kan se listen over gennemsnitlig kompensation og tilbagebetaling her.

»Fritidsboligerne har været pænt overvurderet. De er svære at vurdere rigtigt, nok fordi mange sommerhuse ikke bliver handlet så meget. Man ejer dem gennem generationer, det er noget, der er i familien, og det er ikke nødvendigvis et kæmpe aktiv, hvis man lige ser bort fra Nordsjælland. Det er et fristed uden stor værdi,« siger boligøkonom i Nykredit Mira Lie Nielsen.