Efter et 2022 med den ene dårlige nyhed efter den anden for danskernes privatøkonomi er de lidt mere positive nyheder drypvis begyndt at dukke op i 2023.

Mandag kom der endnu en, da Danmarks Statistik publicerede de seneste tal for producentpriser.

Det er et indeks over, hvor meget virksomheder betaler for varer.

Priser, der har betydning for, hvad du efterfølgende skal betale, når virksomhederne sælger varerne videre til forbrugerne.

I juni var producentpriserne faldet med 2,3 procent sammenlignet med året forinden. Og det er det største fald over et år siden november 2020, skriver Arbejdernes Landsbank.

»Prispresset letter betydeligt for de danske virksomheder. Efter en gedigen flyvetur siden 2021 er priserne i dag lavere end for et år siden for virksomhederne,« skriver Brian Friis Helmer, cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, i en kommentar:

»Det er meget glædeligt. Virksomhederne oplever et roligere omkostningspres, og danskerne kan lægge frygten for nye galopperende priser lidt til side.«

Der skal dog spises brød til, før man jubler alt for højlydt.

Selvom der er tale om det største fald år til år siden 2020, kommer faldet fra et voldsomt højt niveau.

Sammenligner man eksempelvis producentpriserne i dag med juni 2021, er producentpriserne 32 procent højere.

Da prispresset var på sit højeste i august 2022, var der tale om en årsstigning på 38 procent.

Der er altså fortsat meget langt ned til de priser, der var for bare to år siden.