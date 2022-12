Lyt til artiklen

Og hvis du ikke har, så kan vi overbringe dig den glædelige nyhed om, at elprisen er styrtdykket henover julen. Men hvorfor? Her kommer forklaringen.

Kort fortalt skyldes det, at gasprisen netop nu er på det laveste niveau, siden Rusland invaderede Ukraine 24. februar. Det skriver Finans.

Elprisen følger langt henad vejen netop gasprisen, fordi det ifølge energianalytiker fra Green Power Denmark, Kristian Rune Poulsen, er den dyrest producerede el, som bestemmer elprisen.

Og den bliver typisk produceret på de gasfyrede kraftværker.

Derfor lover det også godt for den kommende tid.

»På trods af et par uger i dybfryseren tidligere i december er de europæiske gaslagre stadig langt over 80 procent fyldte, hvilket er betydeligt højere end på samme tid sidste år. Og nu er vejret skiftet til spektret mellem normalt og lunt vintervejr, som fortsætter et stykke ind i det nye år. Det taler mod prisstigninger på den korte bane,« siger Kristian Rune Poulsen til Finans.

Når det er sagt, er både el- og gasprisen – trods de seneste dages fald – stadig klart højere end før energikrisen, som startede i sensommeren 2021 og tog yderligere til i styrke og satte nye rekorder, da Rusland angreb Ukraine.

Som følge af de godt fyldte europæiske gaslagre vurderer Kristian Rune Poulsen, at det danske erhvervsliv har gode chancer for at komme igennem vinteren uden gasrationering.