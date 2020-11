Danskerne kan se frem til solide afkast på deres pensionsopsparinger næste år.

I hvert fald hvis man skal tro chefstrateg hos Bankinvest Jakob Vejlø. En effektiv vaccine mod corona vil nemlig ifølge chefstrategen sende aktiekurserne op med tocifrede vækstrater over de næste 12 måneder.

Det skriver Børsen.dk.

Flere store medicinalselskaber som Pfizer og Moderna har annonceret, at de snart kan være klar med vacciner, der vil have positiv effekt på 90 procent eller flere af de vaccinerede.

»En vaccine bliver en gamechanger og vil styrke virksomhedernes indtjening og vækst,« siger Jakob Vejlø til Børsen.

Og når det regner på aktiemarkederne, drypper det på de danske pensionsopsparere, der vil kunne se frem til ganske pæne afkast på deres pensionsopsparinger næste år, hvis Jakob Vejlø får ret.

I år har danske pensionsopsparere ellers set deres pensionsopsparinger tager nogle voldsomme dyk, da coronaen, som en altødelæggende tsunami, i foråret skyllede ind over alverdens børser.

Da det så sortest ud, havde en almindelig pensionsopsparer, der havde en million kroner på opsparingen 1. januar i år, tabt hele 182.000 kroner.

Det viser tal fra Danmarks største pensionsselskab, PFA's, populære og udbredte markedsrenteprodukt. Beregningerne er baseret på en opsparing med en middelhøj risikoprofil, hvor 75 procent af opsparingen investeres i produkter med høj risiko, primært aktier.

Henover sommeren rettede aktiemarkederne sig, efter centralbanker og regeringer havde sendt astronomiske hjælpepakker ud i verdensøkonomien.

Samtidig har aktiemarkederne ifølge aktieanalytikerne allerede taget forskud på de positive meldinger om, at en effektiv corona-vaccine kan være på markedet ved udgangen af i år eller begyndelsen af næste år.

Samlet set betyder det, at den samme pensionsopsparer nu har vendt tabet på 182.000 kroner til et fornuftigt plus på 36.000 kroner i år svarende til et afkast på 3,6 procent, hvilket blot er lidt under det forventelige afkast i et gennemsnitsår.

Næste år kan altså blive et sandt jubelår på aktiemarkedet og dermed også for de danske pensionsopsparere, spår Jakob Vejlø.

Det er kombinationen af en effektiv vaccine samt store opsparinger i virksomheder og hos verdens forbrugere, der bare venter på at bliver sluppet fri af coronaens spændetrøje, der kan give et sandt vækstboom i verdensøkonomien.

»Virksomhederne kommer til at tjene væsentlig flere penge, og det vil styrke aktiemarkedet generelt. Vi ser helt sikkert aktiekurserne ligger tydeligt højere, hvis vi kigger 12 måneder frem,« siger Jakob Vejlø.

»Jeg tør godt spå om, at vi får et aktieafkast på 10 procent plus over de næste 12 måneder globalt.«