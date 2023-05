Boligmarkedet er hårdt trængt af de hastigt stigende renter. På bare to år er den faste rente tidoblet fra 0,5 procent til 5,0 procent.

Men trods rentestigningerne står døren til drømmeboligen på klem.

De høje renter har nemlig sammen med den høje inflation presset boligpriserne så meget ned, at det i dag stort set koster det samme om måneden at købe et almindeligt parcelhus. Det skriver Finans.dk på baggrund af beregninger fra Spar Nord.

Siden sommeren 2022 – priserne toppede i juni 2022 – og frem til og med marts i år er priserne på parcel- og rækkehuse faldet med cirka 9,5 procent, viser de seneste tal fra Boligsiden.dk, som B.T. har indhentet.

Det betyder, at den månedlige ydelse på et huskøb i dag ligger på niveau med sommeren 2022, da prisfald og højere renter udligner hinanden.

Spar Nord har i sine beregninger taget udgangspunkt i et gennemsnitligt parcelhus på 130 kvadratmeter.

I sommeren 2022 kostede huset 2,32 millioner kroner. I dag koster det samme hus 2,10 millioner kroner.

Huset finansieres på klassisk vis med 80 procent realkreditlån med fast rente, 15 procent banklån og fem procent i udbetaling.

Priserne på huse er nu faldet så meget, at det trods stigende renter ikke er dyrere at købe hus i dag, end da priserne toppede i sommeren 2022. Foto: Tobias Kobborg Vis mere Priserne på huse er nu faldet så meget, at det trods stigende renter ikke er dyrere at købe hus i dag, end da priserne toppede i sommeren 2022. Foto: Tobias Kobborg

I sommeren 2022, hvor realkreditrenten var fire procent og renten på banklånet fem procent, endte den månedlige ydelse på 10.287 kroner efter skat.

I dag, hvor realkreditrenten er fem procent og renten på banklånet otte procent, lander den månedlige ydelse på 10.409 kroner efter skat.

Selvom renterne er steget siden sommeren 2022, er det altså blot blevet 122 kroner dyrere om måneden at finansiere et køb af et gennemsnitligt hus.

»Det kan i kombination med faldende inflation, lønstigninger og generelt mere positive økonomiske udsigter være medvirkende til at dæmpe den negative prisudvikling på boligmarkedet,« siger chefanalytiker i Spar Nord Martin Lundholm til Finans.dk.

Huspriserne steg i marts for første gang siden sommeren 2022.

Blandt økonomer i bankerne er der dog udbredt enighed om, at huspriserne skal falde lidt mere – omkring fem procent fra det nuværende niveau – før bunden er nået.

Vurderingen baserer sig på, at renterne topper her i 2023 og begynder at falde i 2024.