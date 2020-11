Renterne på boliglån er allerede rekordlave. Men der kan meget vel være en tidlig julegave på vej til de danske boligejere.

Et 30-årigt fastforrentet lån fås i dag til en rente på bare 0,5 procent, og samtlige flekslåntyper fra de helt korte og hele vejen op til det 10-årige flekslån har i dag en negativ rente.

For eksempel ligger det populære F5-lån med en rente på minus 0,34 procent hos Totalkredit. Men renterne har næppe set bunden endnu.

»Boliglån er uhyre billige. Men de kan meget vel blive endnu billigere, næste gang der kigges i værktøjskassen,« siger Sydbanks cheføkonom, Søren V. Kristensen, til Finans.dk.

Boligrenterne er allerede rekordlave, men corona-pandemien kan sende dem endnu længere ned.

Og det kan ske meget snart.

Især fleksrenterne påvirkes af de renter, som Den Europæiske Centralbank, ECB, sætter. Her er den såkaldte styringsrente allerede nede i minus 0,5 procent for at stimulere økonomien. Når renterne er lave ansporer det nemlig virksomheder til at låne penge til at investere, og det ansporer forbrugerne til at bruge penge.

Problemet for ECB er bare, at selv om renten allerede er rekordlav, er inflationen negativ. I september landede den på minus 0,3 procent.

Det er milevidt fra ECBs ambition om en inflation på to procent.

Christine Legarde, chef for Den Europæiske Centralbank, ECB.

Og den negative inflation er noget nær det værste, der kan overgå enhver samfundsøkonomi.

For det betyder, at forbrugerne holder på pengene i forventning om, at det bliver endnu billigere at købe varer i morgen.

Den nedadgående spiral vil ECB gå meget langt for at stoppe.

ECB med centralbankchef Christine Lagarde i spidsen kan derfor meget vel være klar til at gribe dybt i værktøjskassen allerede til december.

»Næste rentemøde (i ECB, red.) i december kan byde på en julegave til investorerne og de danske boligejere,« skriver Søren V. Kristensen, der er cheføkonom i Sydbank, i en kommentar.

Måske bliver det endda en tidlig julegave.

Corona-nedlukningerne i Tyskland og Frankrig og tilbagegangen i europæisk økonomi kan nemlig tvinge Legarde til at gribe ind allerede inden for de kommende uger, vurderer Søren V. Kristensen.