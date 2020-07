Der var dømt sved på panden og uro i maven for danske boligejere, da coronakrisen for alvor kom op i omdrejninger i slutningen af marts.

Ud over bekymring for coronavirus måtte boligejerne nemlig også se til, mens renterne på realkreditlån steg uge for uge. Fra et udgangspunkt på 0,5 procent for et fastforrentet lån med afdrag, endte det på 2 procent for samme lån på få uger.

Samtidig kunne boligejerne læse i forskellige prognoser, at huspriserne kunne falde med op til 11 procent i 2020 alene. Det så sort ud.

Men faldet i huspriserne er indtil videre udeblevet. Senest kunne Danmarks Statistik faktisk melde om en lille stigning i maj.

Og selvom renterne rigtig nok steg i starten af coronakrisen, er de nu tæt på at nærme sig de niveauer, der var, før krisen tog fart, skriver Berlingske.

Fredag kunne et fastforrentet lån med afdrag på 1 procent lukke.

Nu er et nyt og endnu billigere boliglån på 0,5 procent i rente ved at komme i spil på ny.

»Vi oplevede, at mange boligejere var bekymrede for renteudviklingen i marts, og med god grund. Ingen vidste, hvordan virussen ville udvikle sig, og kompasnålen på rentemarkederne snurrede rundt. Heldigvis er det gået langt bedre end forventet, og de seneste dages rentefald er kronen på værket. Nu er vi igen tilbage på samme lave kuponrente, som inden coronakrisen lukkede landet ned,« siger Lise Nytoft Bergmann til Berlingske.