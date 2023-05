Det har mildest talt ikke været sjovt at være boligejere det seneste års tid. Siden priserne toppede juni sidste år, er priserne styrtdykket og har taget friværdierne med i faldet.

I hovedstadsområdet har husejere over en bred kam tabt over en halv million kroner i friværdi.

Men snart vender udviklingen, spår Nordea i en ny prognose.

I marts steg priserne for første gang siden pristoppen sidste sommer, og de kommende måneder vil ifølge Nordea byde på en mindre rutsjebanetur med både prisfald og prisstigninger.

Samlet vil husejerne dog komme ud af 2023 med et prisfald (se skematisk oversigt over prognosen i bunden af artiklen).

»Boligpriserne på landsplan skal lidt længere ned, før markedet for alvor rammer på bunden,« lyder det i en analyse fra boligøkonom i Nordea Lise Nytoft Bergmann.

På landsplan skal husejerne ifølge Nordea nye prognose forvente, at priserne i 2023 falder med 4,9 procent. Det svarer til et prisfald på 107.000 kroner for et gennemsnitligt parcelhus på 140 kvadratmeter.

Men herefter vender billedet.

Danske husejere kan ifølge ny prognose snart se frem til prisstigninger. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Danske husejere kan ifølge ny prognose snart se frem til prisstigninger. Foto: Ida Marie Odgaard

Allerede i 2024 kan husejerne se frem til, at deres huse bliver mere værd.

»Hvis vi får ret i vores prognose, betyder det, at huspriserne igen vil begynde at stige i begyndelsen af 2024, og at huspriserne på det tidspunkt vil være tilbage på nogenlunde samme niveau som i sensommeren 2020,« vurderer Lise Nytoft Bergmann.

Nordea forventer nemlig, at huspriserne vil stige med 3,0 procent i 2024 svarende til en prisstigning på 62.000 for et gennemsnitligt parcelhus.

Lejlighedsejerne skal ifølge Nordeas prognose væbne sig med mere tålmodighed end husejerne.

Nordea forventer, at priserne på ejerlejligheder vil dykke med 5,4 procent fra 1. januar til 31. december i år og skal falde yderligere i 2024.

»Vi forventer, at priserne fortsætter ned i første halvår af 2024, men at de igen vil begynde at stige i andet halvår af 2024,« lyder det fra Lise Nytoft Bergmann.

Samlet forventer Nordea, at priserne på ejerlejligheder vil være cirka 1,3 procent lavere ved udgangen af 2024 sammenlignet med årets indgang.

Det betyder, at prisen på en gennemsnitlig ejerlejlighed på 80 kvadratmeter vil være nede i 2.324.000 kroner ved udgangen af 2024 svarende til et prisfald på godt og vel 300.000 kroner siden udgangen af 2021.

Også sommerhusejerne kan se frem til prisfald både i år og næste år. Nordea forventer, at priserne falder med 5,9 procent i år og med yderligere 1,6 procent i 2024.