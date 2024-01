Der er godt nyt til bilejerne.

I gennemsnit bliver det 3.200 kroner billigere i 2024 end sidste år at have bil.

Det skriver FDM i en pressemeddelelse.

FDM har lavet en udregning, som tager alle relevante udgifter forbundet med bilejerskabet med.

Og det er specielt udsigterne til stabile brændstof- og elpriser, der gør det lidt billigere at være bilejer. Også selvom brændselsafgiften på benzin og diesel er steget.

Ilyas Dogru, der er forbruger økonom i FDM, siger:

»Overordnet set bliver det billigere at holde bil i 2024, hvilket alene skyldes stabile energipriser. Ser vi på de underliggende mekanismer, er det ikke blevet billigere at forsikre eller servicere bilen. Det skyldes, at den høje inflation i 2022 og 2023 fortsat påvirker for eksempel forsikringspriserne og udgifterne til at vedligeholde bilen.«

Det er især elbiler, der bliver penge at spare på.

Det koster det at køre en kilometer i 2024. Foto: FDM. Vis mere Det koster det at køre en kilometer i 2024. Foto: FDM.

Tager man alle poster med, kan man spare omkring 10.000 kroner om året, hvis man køber en benzin- eller elbil til samme pris. Det koster samlet det samme at eje en elbil til 400.000 kroner som en benzinbil til 300.000 kroner.

»Har man et bilbudget over 250.000 kroner, er det FDMs anbefaling, at man kraftigt overvejer en elbil, da pengene kan række til en dyrere elbil, som er billigere at holde. Det kan godt være, at elbilerne stadig er dyrere at købe, til gengæld er både ejerafgiften og udgifterne til el og vedligehold lavere end til en tilsvarende benzinbil,« siger Ilyas Dogru, der fortsætter:

»De fleste banker tilbyder nu mere attraktive billån til elbiler, så også det taler for en bil med ladestik. Så har man ikke allerede en elbil med i sine overvejelser om ny bil, bør man have det.«