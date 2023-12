For første gang i år kan man fredag tanke en liter benzin for under 13 kroner.

Man skal tilbage til januar sidste år for at finde en lavere pris.

Det skriver Finans.

Hos Circle K kan en liter benzin fredag tankes for 12,99 kroner. Samme sted kostede en liter benzin i juni 18,39 kroner.

Krige i Ukraine og Gaza samt mindre produktion har fået priserne på brændstof til at svinge meget.

Under coronakrisen kunne man tanke en liter benzin for 8,49 kroner, men siden er det altså gået den anden vej.

For nylig kunne B.T. også fortælle, at dieselpriserne er gået samme vej.

I dag er det muligt at tanke sin dieselbil for 13,59 kroner per liter.

Hvis en bilist kører 20.000 kilometer om året i en dieselbil, betyder det, at vedkommende kan spare op til 160 kroner om måneden ved tankstationen i dag sammenlignet med prisen i september, der lød på 15,29 kroner per liter.

Kim Blindbæk er seniorøkonom hos Sydbank. Han siger:

»Olieprisen er faldet to procent siden den 1. august, derudover er dollaren også svækket på det seneste.«